Ученые обнаружили на дне Тихого океана великолепных пришельцев 22.07.2020, 16:36

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Фото: planet-today.ru

Существ нашли в близи Марианской впадины.

Учёные провели на дне Тихого океана экспедицию Okeanos Explorer, в ходе которой сделали важное открытие. Они нашли в водах существ, похожих на инопланетян, пишет lenta.ua.

Речь идёт о губках, которые впервые были найдены в 2016 году. Их обнаружили близ Марианской впадины. Используя современные технологии, специалисты изучили строение организма и пришли к выводу, что перед ними новый вид, ранее не встречавшийся науке. Они решили назвать существо "Великолепным пришельцем", поскольку оно было похоже на космического путешественника, показанного в картине Стивена Спилберга "Инопланетянин", вышедшей в 1982 году.

Такое название живой организм получил из-за строения тела. У него на продолговатой основе располагается нарост, напоминающий голову, на которой имеются отверстия, похожие на глаза. Через года аналогичную находку сделали участники экспедиции Okeanos Explorer. Они нашли морской пейзаж, которому дали имя "Лес странностей". Данная губка произрастала в этой местности в больших количествах. Ответственной за их изучение была Кристиана Кастелло Бранко.

Изучив особенности развития подводного организма, научные работники пришли к выводу, что существо выделяет химическое вещество, которое можно применять в медицине. Кроме того, губка выполняет и природную функцию, играя важную роль в углеродных циклах Тихого океана, а также поддерживает баланс флоры и фауны.