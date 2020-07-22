«Люди, вы откуда вообще цены берете?» 2 22.07.2020, 16:47

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Как борисовчанка пыталась найти арендное жилье.

Что делать, если хочется жить самостоятельно, но своего жилья нет? Этот вопрос не давал покоя молодой борисовчанке, и она решила снимать квартиру. Мария рассказала ex-press.by о том, что поиск хорошего жилья в Борисове по срокам может быть не меньше, чем беременность. Но и то, если повезет. А цена за «бабушатник» может неожиданно вырасти в полтора раза.

«Моя первая съемная квартира»

— Я начала скитаться по съемным квартирам примерно 7 лет назад. У меня их было две, — рассказывает борисовчанка.

Свою первую квартиру я снимала за 50 долларов (это было 7 лет назад). Сейчас это звучит неправдоподобно. И цен таких нет. Квартира была из рода «бабушатник», но аккуратная, чистая. Квартиру ту я очень любила, думается мне, потому что это была «моя первая квартира», и вместе с ней пришло ощущение свободы, самостоятельности.

Квартира находилась на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Максима Горького. Старые окна, двери, газовая плита, сервант, диван, шкаф, кровать, в зале на полу доски, окрашенные уже в несколько слоев краски, а в коридоре и кухне на полу лежала плитка, которая от времени по краям была поломана.

Я помню, когда зашла в квартиру, в зале вместо люстры висела лампочка. А в прихожей не было обоев. Просто выкрашенные стены зеленого цвета. Со временем я сделала ремонт «под себя», а в зале поменяла окно. Так в этой квартире я прожила 3 года.

В начале каждого года хозяйка поднимала оплату за квартиру. Сначала было $50 + коммунальная плата. В квартире никто не был прописан, поэтому «коммуналка» выходила чуть дороже. $50, $70, и когда произошел «скачок» доллара, хозяйка квартиры решила поднять цену за ее «хоромы» до 120. Конечно, меня это не устаивало! Поднять цену в такой сложный период, ну в честь чего?

Я приняла решение, что пора съезжать. Когда сказала об этом хозяйке квартиры, она задала мне один вопрос: «А окно же ты забирать не будешь?» Представила я себе, как иду по городу с «выдранным» окном. Очень она меня тогда повеселила.

«Сдам однокомнатную квартиру в Борисове на длительный срок»

Именно эта строка не исчезала из моего поисковика. И я поняла, что найти квартиру в нашем городе не так уж и просто. Снова начались бесконечные поиски. Я переехала к родителям.

Однажды договорилась прийти посмотреть квартиру. В назначенное время я пришла по указанному адресу. Мне позвонила хозяйкам квартиры и сказала, что они тоже приехали, но не могут открыть квартиру. Передоговорились на следующий день. Я поехала домой. Только подошла к своему подъезду, снова позвонила хозяйка квартиры: «Мы открыли, приезжайте, смотрите». Я собралась, поехала обратно. Приезжаю, и что? Они квартиру открыли, вошли в нее, закрыли и не смогли открыть уже изнутри.

В общем, 40 минут я ждала на лестничной клетке, пока они разберутся с замком. Отрылись. Захожу и понимаю, что если здесь был не притон, то что-то к этому близкое. На стене поклеены обои: как раскатали трубку, так и клеили, не подбирая рисунок. На полу лежит ковролин, прожженный окурками. На кухне — перебитая плитка. Но зато окна ПВХ и балкон есть.

Но важно даже не это, а то, что хозяйка сказала в следующий момент: «Это не моя квартира, это квартира моего мужа. Он сейчас в тюрьме сидит. Я живу с другим мужчиной. Поэтому на год-другой я могу ее сдать». Конечно, я решила, что жить я здесь не буду.

После этого я смотрела еще много квартир. Но никак не могла понять одного. Люди, вы откуда вообще цены берете? В основном, однокомнатная квартира стоит $100 + коммуналка. Есть добросовестные хозяева квартиры, которые сразу предупреждают, мол, так и так, в квартире нет ремонта, могут немного уступить.

Но есть же и другие, которые считают, что их квартира лучше всех. И «лупят» свой ценник. Мне бы такое жилье, если честно, было стыдно даже показывать. Ну поклей свежие обои, постели ламинат или линолеум, подкрась что-то (это же не так дорого) — и смотри-ка, уже квартира по-другому «заиграет».

И моя вторая квартира «родилась»

За 9 месяцев женщина смогла бы родить ребенка. Я все это время искала квартиру, и, если честно, уже начала немного отчаиваться. Но поиски продолжала. И моя вторая квартира «родилась».

Договорились с хозяином квартиры о встрече. Он жил в Минске и мог приехать только в выходной день. Мы договорились на субботу. Два дня я, что называется, не спала. Очень боялась, что кто-то перехватит.

Когда я зашла в квартиру, я была очень удивлена. В квартире было абсолютно все! Диван, кровать, два встроенных шкафа, плита, микроволновка, стиральная машина, холодильник, кофемашина, пылесос, телевизор. И за месяц проживания он хотел $120 + коммуналку.

120 я заплатила только первых два месяца. А затем хозяин квартиры снизил цену до 100. А последние три месяца и вовсе до 90. Фантастика, не правда ли? Как такое возможно? Люди хотят за пустую «бабушкину» квартиру столько же, сколько стоит обустроенная квартира. Мне повезло!

«Не хочешь — не бери!»

Сейчас я тоже просматриваю объявления об аренде квартир. И могу сказать, что однокомнатных квартир не так уж много. Вообще, их расхватывают, как «горячие пирожки». Если объявление долго висит на сайте, то скорее всего с квартирой что-то не так.

Нахожу квартиру возле рынка «Спатканне». Фотографий нет. Однокомнатная. Цена тоже не указана. Зато указано, что есть балкон. Звоню по объявлению. По голосу понятно, что квартиру сдает женщина в возрасте:

— Сколько вы хотите за квартиру? — спрашиваю я.

— 140 долларов, — отвечает.

И я понимаю, что теоретически «однушка» за 140 ну как минимум должна быть с ремонтом.

— Что в квартире есть?

— В зале диван, кресло, «стенка», на полу ковер, картина висит на одной стене, а на другой стене — ковер. Ремонта в квартире нет, — резюмировала женщина.

Ну, оно и понятно. Какой там ремонт? За окном 2020 год, у них до сих пор ковер и стенка. И мне стало понятно, что $140 она хочет за ковер на стене! А вообще дело твое: «не хочешь — не бери».

Смотрим далее. Аренда 1-комнатной квартиры, ул. Чапаева — $450, Серебренникова — $170, «Двушки»: ул. Герцена — $290, ул. Гагарина — $350.

У меня вопрос: неужели мы столько зарабатываем, что можем арендовать такое жилье? Какая же должна быть зарплата?