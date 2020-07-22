«Если людям не дают печь булочки, им приходится выходить на площадь и сносить эту власть» 6 22.07.2020, 17:29

3,124

Фото: Getty Images

Разговор с волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.

Витебчанину Олегу Борозне - 42. Последние шестнадцать лет он занимался бизнесом. Сначала как индивидуальный предприниматель, затем зарегистрировал в Витебске фирму «Эпицентр вкуса» с сетевой продажей булочек по городу. В лучшие годы она имела более тридцати работников, передает «Радыё Свабода».

С апреля прошлого года Олег больше не занимается выпечкой. По его словам, власть сделала все возможное, чтобы выжить частный бизнес с рынка. От бизнеса остались долги по коммунальным платежам, торговые палатки и столы.

«Палатки, где мы собирали подписи за Светлану Тихановскую, раньше использовались для торговли булочками, - говорит Олег Борозна. - Это важный момент. Если людям не дают жарить и продавать булочки, им приходится выходить на площадь. Нас подтолкнули. Все, что сейчас происходит - заслуга Лукашенко и тех, кто с ним, а не наша».

«Они переоценивают наши финансовые возможности»

Олег Борозна - давний сторонник Сергея Тихановского. Он сопровождал блогера в каждый витебский приезд. После стал волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.

Во время нынешней избирательной кампании Олега судили уже четыре раза. За интервью Сергею Тихановскому, за «кормление голубей», за несанкционированное пикетирование в месте сбора подписей с плакатом «Свободу Тихановскому» и за «цепь солидарности» 19 июня. Всего Олега оштрафовали на 3645 рублей.

«Они явно переоценивают наши финансовые возможности», - уверен Олег.

Один штраф оплатил с помощью краудфандинга, еще два - лишь частично. Четвертый, в 1215 рублей, Олег собирается обжаловать.

«У меня четыре суда. И они все - фактически самовластие. Оспаривать законность акций смысла нет, но доказать, что я в них участвовал, необходимо. Последний раз, когда была цепь, они не могли доказать мое присутствие в нем. Ни на фото, ни на видео нет такого, чтобы я стоял в очереди. Видно, что я разбираю палатку, несу стулья, столы. У меня юридическое образование. Когда-то представлял себя прокурором, хотел следить за законностью. Нынешняя ситуация говорит о слабости власти»

«Многие говорят, что сейчас со мной опасно встречаться»

Олег Борозна уверен, что штрафы ему дают по причине социального статуса. Иначе он давно был бы за решеткой. В августе прошлого года Олег овдовел и сейчас живет вдвоем с 16-летней дочерью. По его словам, она еще молодая, чтобы поддерживать родительскую позицию. Но для мужчины важно, что дочь не осуждает его действий.

К участию Олега в избирательной кампании знакомые относятся по-разному.

«Многие люди говорят, что сейчас со мной опасно встречаться. Часть знакомых избегает общения. Я уверен, что мои телефоны прослушивают, за мной присматривают. Какая-то напряженность существует».

Сам Олег страха не испытывает.

«Бояться уже нелепо. Во-первых, потому, что мы ничего противозаконного не делаем. В данной ситуации воры - это они. Моя совесть чиста».

Вместе с тем он отмечает важность поддержки, так как «эмоционально сложно, если ты ничего не можешь сделать с судами».

«Я считаю, власть уже перешла красную черту. Я бы предупредил правоохранителей, чтобы они умерили свой пыл. Иначе может так случиться, что страшно будет им»

Олег Борозна верит в перемены, так как «нынешняя власть себя дискредитировала».

«Я чувствовал, что этой власти давно пришло время ставить точку. Но было не с кем, - говорит он. - В 2010-м я не поехал в Минск, так как не поддерживал ту оппозицию, которая выводила людей на площадь. В 2015-м активности никакой не было. Сейчас ситуация абсолютно другая. Мы не оппозиция. Мы - народ, который проснулся. Мы уже не сможем уснуть, и нас нельзя будет разогнать. Делай что должен, и будь что будет».