В долгах, как в шелках 7 22.07.2020, 17:37

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Жлобинский БМЗ проиграл суд в России.

О финансовом положении белорусских предприятий можно судить по проигранным экономическим судам. Точнее сказать, по заявленным к ним со стороны зарубежных партнеров исковым суммам за невыполнение договорных обязательств. Речь совсем не о миллионных претензиях.

В этом «Сильные Новости» убедились, ознакомившись с решением арбитражного суда Новгородской области, недавно опубликованном на сайте «Картотека арбитражных дел РФ».

Истцом в этом деле выступило АО «Боровичский завод «Полимермаш», в роли ответчика — ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Как следует из материалов дела, в июне 2019 года между истцом и ответчиком был заключен договор на производство и поставку оборудования — нагревательной плиты РТПИ-600*600. Сумма контракта — 370 тыс. росс. руб., что на момент заключения договора составляло $5,8 тыс. БМЗ обязался оплатить товар в течение 30-ти календарных дней от даты поставки. «Боровичский завод «Полимермаш» свои обязательства выполнил в октябре того же года, но денег от БМЗ не получил.

Претензионное письмо, отправленное из российской глубинки в Жлобин, эффекта не принесло и завод в мае текущего года обратился с иском в арбитражный суд. Общая сумма иска составила 375,5 тыс. руб., в том числе 370 тыс. руб. основного долга и 5,5 тыс. руб. неустойки. По договору, неустойка составляла 0,01% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.

Представители сторон в суд не явились, вероятно, из-за действовавшего в РФ коронавирусного карантина. Дело рассматривалось без их участия. Истец в письменном виде свои требования поддержал, ответчик — БМЗ — факты получения товара и его неоплату признал, но возразил против удовлетворения иска в полном объеме. Как отмечено в решении суда, ответчик сослался «на чрезмерность взыскиваемой неустойки последствиям нарушенного обязательства и ходатайствует о снижении неустойки». Обратим внимание, что сумма неустойки составила всего 5,5 тыс. или около $90. Видимо, эта смешная сумма вкупе с долгом за поставленное оборудование для белорусского предприятия оказалась неподъемной. Раз дело до суда дошло.

Арбитражный суд Новгородской области в полном объеме удовлетворил иск АО «Боровичский завод «Полимермаш» к БМЗ. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

В долгах, как в шелках

Как отмечает в аналитическом отчете эксперт Naviny.by, основная причина убытков БМЗ — проблемы со сбытом продукции. «Согласно отчетности за первый квартал 2020 года, — говорится в публикации, — выручка компании снизилась на 9,7% и составила 704 млн. рублей. Себестоимость реализованной продукции снизилась только на 3,2% — до 706,8 млн. рублей. Исходя из этих цифр, можно заключить, что предприятие производило продукцию дороже, чем могло ее продать. И это без учета управленческих и иных расходов по продаже продукции. В итоге от реализации продукции предприятие получило убыток в 60,3 млн. рублей. Годом ранее убытки были 13,2 млн. рублей. Если добавить к этому уплату процентов по кредитам в размере 43,4 млн рублей, то становится понятным тяжелое финансовое положение предприятия. Отрицательные курсовые разницы составили 24,7 млн. рублей, это увеличило убытки предприятия, но не стало их основной причиной».