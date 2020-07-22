Польша стала одним из главных бенефициаров нового бюджета ЕС 22.07.2020, 17:45

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Фото: charter97.org

В польском правительстве считают, что саммит в Брюсселе завершился успешно.

Прошедший в Брюсселе саммит, в ходе которого утвержден бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также фонд восстановления европейской экономики после COVID-19, был для Польши весьма успешным, - считает пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает «Польское радио».

Он подчеркнул, что Польша получила больше бюджетных средств за всю историю своего членства в ЕС. Напомним, в новой бюджетной перспективе Польша получит около 125 млрд евро в виде прямых субсидий и еще 34 млрд в рамках кредитной линии. Петр Мюллер также напомнил, что менее развитые восточные регионы Польши могут рассчитывать на дополнительные 600 миллионов евро. Представитель правительства пояснил, что выделение этих субсидий польской делегации под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого удалось согласовать в самом конце саммита.

Представитель правительства пояснил, что выделение Польше этих субсидий делегации под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого удалось согласовать в самом конце саммита. Продолжаются работы по выделению регионов, которые в наибольшей степени нуждаются в финансовой поддержке. Я уверен, что в течение ближайших месяцев программа распределения дотаций ЕС будет обнародована – отметил пресс-секретарь правительства. Петр Мюллер также отметил, что относительно увязки выплаты средств из бюджета ЕС и принципа верховенства закона действуют прежние договорные процедуры.