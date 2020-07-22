«Выборов у нас нет, но выбор есть всегда»6
- 22.07.2020, 17:55
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Сторонник Сергея Тихановского рассказывает, как будет продолжать борьбу.
Алексей Саламаненко из Витебска объясняет свое участие в нынешней избирательной кампании интересом к личности Сергея Тихановского, передает «Радыё Свабода».
Алексею 32 года. Он работает на госпредприятии в области пищевой промышленности. За проявление гражданской позиции в этом году получил четыре штрафа на сумму 3375 рублей. Алексей дважды отсидел сутки перед судом в одиночной камере.
«Я не понимаю, зачем людей держат в изоляторе до суда. Двойное наказание? У нас это приветствуется», - рассуждает собеседник»
Все четыре протокола на витебчанина составили по статье 23.34 (нарушение порядка организации массовых мероприятий). Его штрафовали за стрим с Тихановским, за «кормление голубей», за участие в несанкционированном пикете и «цепи солидарности». Все штрафы Алексей обжаловал. Ни одного обжалования не удовлетворили.
«Штрафы меня не пугают. У нас бумажная страна, бюрократическая. Если им нравится работать с бумагами, пусть работают. Будем обжаловать, насколько это возможно», - говорит Алексей.
Он называет себя волонтером Светланы Тихановской.
«Сергей Тихановский - открытый, добрый человек. Если бы его зарегистрировали, возможностей для перемен было бы больше - уверен Алексей. - Светлана молодец, что поддержала мужа. А мы поддержали ее. Это солидарность с человеком, мысль которого ты уважаешь».
«Государству я ничего не должен. Кроме последних штрафов»
Алексей отмечает, что за последние месяцы отношение к нему на работе изменилось.
«Многие подходят и говорят: я бы так не смог. Уважения стало больше - говорит он. - С другой стороны, я много слышу вопросов вроде - что я потом буду делать? Как буду растить детей? Платить кредит на квартиру? Даже если меня уволят, я хороший специалист. Без работы не останусь. Государству я ничего не должен. Кроме последних штрафов».
Алексей чувствует большую поддержку от новых знакомых, которых обрел во время избирательной кампании.
«Даже когда сидишь сутки до суда, очень приятно, когда тебя встречают - комментирует он. - Я вернулся домой и был удивлен, сколько всего мне передали».
Алексей не отрицает, что за эти месяцы жизнь его стала менее безопасной.
«Вероятно, мой телефон прослушивают. В какой-то момент я начал брать с собой рюкзак, на случай задержания, - продолжает собеседник. - За эти два месяца я познакомился со многими людьми. У нас разное мышление, но цель одна. Среди них есть такие, что идут до конца вопреки штрафам и суткам. Значит, есть за что идти. Меня это вдохновляет».
«Выборов у нас нет, но выбор есть всегда»
Алексей работает после смен. Если удается, ходит на суды поддержать единомышленников.
«Я был во всех витебских судах - Октябрьском, Железнодорожном, Первомайском, - говорит собеседник. - Повсюду одинаково ведется процесс, как под копирку. Все решения принимаются несправедливо. Я это видел и раньше. Но не думал, что за участие в избирательной кампании могут так судить. Ты высказал свою позицию-на, получи. В Конституции написано, что мы, белорусы, имеем право на свободу слова. Оказывается, наше слово должно быть в рамках закона и не нарушать общественного порядка».
Алексей признается, что начал изучать законодательство. И узнал, насколько сильно в Беларуси ограничены права простого человека.
«Всему когда-то наступает конец. Не может постоянно это бесчинство длиться», - уверен он.
Алексей считает, что если после выборов все останется по-прежнему, то ненадолго. Или много людей уедет.
«Хотелось бы здесь жить и работать. Но смысл оставаться, если ничего не можешь? Особенно имея альтернативную точку зрения. Есть выражение, что ситуация начинает перерастать в пружину. Если на нее сильно давят, то будет отдача. Люди очень напряженные»
Алексей собирается участвовать в выборах как наблюдатель.
«Выборов у нас нет, но выбор есть всегда. Терпеть это все или нет», - говорит он.