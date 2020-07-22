ЕС запускает новые санкции против РФ за кибератаки 1 22.07.2020, 18:15

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Под ударом - российские чиновники и активы ГРУ.

Евросоюз запускает процедуру принятия новых санкций против России.

Ответные меры в связи с кибератаками, которые затрагивают европейские интересы, одобрил в среду комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласились, что будет запущена письменная процедура для решения по этому вопросу, которую предполагается завершить на следующей неделе», - рассказал дипломат.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил со ссылкой на источники, что санкции будут включать заморозку активов ГРУ, а также разведок Китая и Северной Кореи.

Кроме того, под персональные санкции с заморозкой активов и запретом на выдачу виз попадут шесть российских и китайских чиновников.

Эти меры задуманы как ответ на три масштабные кибератаки, которые Евросоюз связывает с вредоносной деятельностью зарубежных разведок. Это распространение программы-червя WannaCry в мае 2017 года, от которого пострадали полмиллиона компьютеров по всему миру; аналогичный вирус NotPetya, под ударом которого оказались в том числе украинские банки, киевское метро и Чернобыльская АЭС, а также киберштурм облачных сервисов Cloud Hopper, который на Западе связали с министерством госбезопасности КНР. В конце мая представитель МИД Германии сообщила, что Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на бундестаг, совершенную в 2015 году.