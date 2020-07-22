Витебчанин: В армии мы служили по другим принципам, мы защищали людей 4 22.07.2020, 18:18

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ФОТО: svaboda.org (rfe/rl)

Все, кто сейчас получают штрафы и сидят, - герои.

Витебчанину Павлу Прудникову 27 лет. 26 из них он живет при Лукашенко.

«Я не помню ни одного хорошего года. Жизнь идет мимо», - говорит он в интервью «Радыё Свабода».

Павел следил за происходящим в стране, однако активистом никогда не был. Активничать во время нынешней избирательной кампании его подтолкнула ситуация с пандемией коронавируса. По его словам, власть в очередной раз показала, что не заботится о гражданах своей страны. Только под угрозой оказалось не благополучие, а жизнь человека.

«Произошел открытый геноцид - отсутствием помощи со стороны государства», - уверен собеседник.

Павел приглашал друзей подписываться за альтернативных кандидатов. Но к месту сбора подписей пришел один. Во время кампании Павла оштрафовали на 540 рублей. Инкриминировали участие в пикете 7 июня с демонстрацией плакатов «Свободу Статкевичу!» и «Стоп таракан». Фактических доказательств последнего у судьи не было. Павел в руках ничего не держал.

«Первая часть статьи 23.34 предусматривает наказание от предупреждения до 30 базовых величин - рассуждает молодой человек. - Судьи напуганы, действуют по алгоритму, который им дали сверху. Ни одного из подсудимых не отпустили с предупреждением. Большинству дают штраф от 20 базовых величин и выше».

Павел обжаловал свой штраф в областном суде. На третьей минуте выступления Павла удалили из зала заседаний за то, что он требовал у судьи удостоверение. Жалобу рассматривали без него. Штраф не отменили.

По мнению Павла, таким образом власть стремится заставить людей молчать и бездействовать.

«Не зря у нас маленькие зарплаты и большие штрафы. Желание что-то менять у многих исчезает. Все, кто сейчас получают штрафы и сидят, - герои. Их немного. Но с каждым днем их становится больше. Люди будто открывают глаза. Будто 26 лет они провели в спячке. Заглядывая в будущее при таком составе власти, перспектив никто не видит. Перспектива одна - стабильное ухудшение жизни»

Павел предприниматель. У него строительное образование. Сейчас занимается художественной ковкой. То, что люди стали жить хуже, Павел сразу почувствовал на своей работе.

«Я привязан к средним зарплатам по стране. Я хочу, чтобы люди получали больше. От этого зависит и мой заработок. Сейчас люди стали меньше покупать. Держат деньги на самое необходимое»

«Мы живем будто в матрице»

Павел Прудников не чувствует себя виноватым. И не считает виновными людей, которых наказали за отстаивание своей гражданской позиции и использование конституционных прав.

«Мы живем будто в матрице, - сравнивает он. - Как только ты вышел из нее, тебя начинают травить, наказывать штрафами, сутками, уголовное дело могут завести. Я на себе испытал, как работает «машина». Все делается так, чтобы события в стране можно было обсуждать не дальше кухни собственной квартиры. Если она собственная, конечно».

Павел признается, что хочет жить хорошо и чувствовать себя под защитой. Милицию он не воспринимает как правоохранительные органы. Называет ее карательной структурой, рассчитанной на запугивание людей. Полтора года Павел служил в пограничных войсках. Был командиром отделения разведчиков.

«Мы служили по другим принципам. Мы защищали людей. Я до сих пор верен присяге. Мне досадно смотреть, как сейчас избивают даже пенсионеров. У милиционеров тоже есть семьи. И кто-то из их семей будет в цепи»