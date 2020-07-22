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Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля

  • 22.07.2020, 18:29
Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля

Днем температура воздуха составит 17-23 градуса тепла.

Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по Витебской области, днем преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 17-23 градуса выше нуля.


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