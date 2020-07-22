Ученые нашли гигантского таракана, похожего на Дарта Вейдера 6 22.07.2020, 18:37

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фото: bgr.com

Таракан был обнаружен не в Дроздах.

На дне Индийского океана нашли гигантского морского таракана, голова которого похожа на шлем Дарта Вейдера. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые из Сингапура обнаружили устрашающее существо с 14 лапками во время глубоководной съемки у побережья индонезийского острова Ява в 2018 году.

Животное, чья голова и фасеточные глаза напоминают шлем знаменитого злодея – лорда Ситхов, получило название Bathynomus raksasa. Ученые считают, что морской обитатель принадлежит к новому виду.

Bathynomus raksasa – это гигантский изопод, тип ракообразных, которые своим внешним видом напоминают тараканов и мокриц, но на самом деле более тесно связаны с морскими жителями, такими как крабы и креветки. Они проживают на дне океана, питаясь останками мертвых морских животных, опустившимися на морское дно, однако, как и тараканы, изоподы способны выживать в течение длительного времени без еды.

Длина тела большинства представителей изоподов обычно составляет до 33 см, однако у Bathynomus raksasa она – 50 см, что делает его одним из крупнейших представителей вида. Больше только Bathynomus giganteus, который вырастает до 76 см и весит до 1,7 кг.