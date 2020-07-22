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Макею позвонили из Госдепартамента США насчет президентской кампании

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  • 22.07.2020, 18:52
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Макею позвонили из Госдепартамента США насчет президентской кампании
ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

МИД Беларуси не привел подробности разговора.

«Актуальные вопросы белорусско-американских отношений», «текущие вопросы региональной и международной повестки дня» обсудили в ходе телефонного разговора 22 июля министр иностранных дел Владимир Макей и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, «по просьбе американской стороны В.Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь». Подробности не приводятся.

15 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси.


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