Чемпион Грузии по бодибилдингу: У белорусов есть большой шанс поменять власть
- 22.07.2020, 19:06
Власть, которую проповедует Лукашенко, давно себя изжила.
Об этом Шота Лобжанидзе заявил в интервью «Трибуне».
– Сейчас ты находишься за пределами Беларуси. А желания вернуться нет?
– При нынешней власти, наверное, не сделаю этого.
– Ты веришь, что она поменяется?
– Думаю, есть на это большой шанс. Та власть, которую проповедует Лукашенко, давно себя изжила. Люди не могут постоянно жить в страхе, угнетении, под давлением.
– Недавно Светлана Тихановская проводила встречу с избирателями в Минске, в парке Дружбы народов собралось около 10 тысяч человек.
– Думаю, это колоссальное количество людей. И то, что собралось в разы больше людей, чем приходит на встречи с Лукашенко, говорит об очень многом. Да и очевидно, что на пикеты в поддержку Лукашенко людей гонят из-под палки. Поэтому в рейтинг Лукашенко в три процента я тоже верю.