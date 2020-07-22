Чемпион Грузии по бодибилдингу: У белорусов есть большой шанс поменять власть 22.07.2020, 19:06

Шота Лобжанидзе

Власть, которую проповедует Лукашенко, давно себя изжила.

Об этом Шота Лобжанидзе заявил в интервью «Трибуне».

– Сейчас ты находишься за пределами Беларуси. А желания вернуться нет?

– При нынешней власти, наверное, не сделаю этого.

– Ты веришь, что она поменяется?

– Думаю, есть на это большой шанс. Та власть, которую проповедует Лукашенко, давно себя изжила. Люди не могут постоянно жить в страхе, угнетении, под давлением.

– Недавно Светлана Тихановская проводила встречу с избирателями в Минске, в парке Дружбы народов собралось около 10 тысяч человек.

– Думаю, это колоссальное количество людей. И то, что собралось в разы больше людей, чем приходит на встречи с Лукашенко, говорит об очень многом. Да и очевидно, что на пикеты в поддержку Лукашенко людей гонят из-под палки. Поэтому в рейтинг Лукашенко в три процента я тоже верю.