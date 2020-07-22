Пора! Пора! 22.07.2020, 19:27

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Звон кастрюль напоминает: до победы осталось немного.

«Пора! Пора!» - лозунг восстания 1661 года под руководством бурмистра Леоновича. Восстание было запланировано на 10 февраля 1661 года, но внезапно план пришлось поменять. Тогда жители Могилева сумели освободить город буквально за считанные часы. Белорусам сейчас также стоит держать себя в тонусе и быть готовыми к переменам в любой день и в любое время.

Сегодня в 19:00 жители нашей страны вновь открывают окна, громко стучат кастрюлями, включают музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Ведь мы своих в беде не бросаем! И до победы осталось немного.

Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах. Тем быстрее мы победим и обретем долгожданную свободу! Каждый день в 19.00.

19:00 «Медный тазик оказался пригоден не только для приготовления варенья», - пишет участница Флешмоба солидарности.

19:00 «Сегодня я впервые включила колонку на всю громкость с песней «Стены рухнут». И знаете что самое прекрасное? Это когда песня закончилась, над домом напротив появилась радуга», - пишет читательница из Могилева.

19:00 Флешмоб солидарности. Новые фото ❤️

19:00 Минск ✊

Фанаты луганского клуба «Заря» поддержали белорусов.

В Штутгарте поддержали борцов за перемены в Беларуси.