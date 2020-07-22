ЕС согласовал выделение €12,56 млрд кандидатам на вступление в союз 22.07.2020, 19:44

Лидеры ЕС утвердили семилетний бюджет.

Бюджет Европейского союза на 2021–2027 годы предусматривает выделение €12,56 млрд в рамках программы помощи странам-кандидатам перед вступлением. Об этом говорится в выводах саммита лидеров Евросоюза, который состоялся 17–21 июля в Брюсселе, передает gordonua.com.

"Ассигнования на Инструмент помощи перед вступлением, который поможет [странам-кандидатам] выполнить критерии, составит €12,56 млрд", – сказано в выводах.

В настоящее официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория, потенциальными кандидатами – Косово, Босния и Герцеговина.

Инструмент помощи перед вступлением (IPA) предусматривает финансирование политических, экономических и правовых реформ в странах-кандидатах для соответствия критериям членства в ЕС.