Путин разрешил на 10 лет «заморозить» реальные пенсии россиян 6 22.07.2020, 20:12

8,167

Требование об индексации пенсий выше уровня инфляции исчезло из майских указов президента.

План повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские власти объясняли пенсионную реформу 2018 года, может отправиться в утиль, пишет finanz.ru.

Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.

Документ, подписанный Путиным во вторник, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв.

В майском указе Путина 3-летней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе - «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Из указа-2020 эта формулировка изъята. Теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.

Тот же принцип, как следует из указа Путина, распространяется и в целом на уровень жизни населения. В 2018 году президент требовал обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан», то есть доходов с учетом инфляции. Теперь же ставится задача, чтобы доходы росли «не ниже инфляции».

В реальном выражении, соответственно, даже нулевой рост доходов уже будет считаться выполнением президентского указа.

Одновременно Путин продлил до 2030 года сроки по всем ключевым целям нацпроектов: снижение бедности вдвое, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост несырьевого экспорта, увеличение численности занятых в малом бизнесе до 25 миллионов человек и др..

Пересмотр указа связан «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой», объяснял накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что «цели должны быть реалистичными и достижимыми».

В 2019 году пенсии были проиндексированы на 7,05% при инфляции в 4,3% за предыдущий год. В 2020-м запланирована индексация страховых пенсий на 6,6%, а социальных - на 7%, анонсировала в сентябре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова.

В результате, говорила она, средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.

К 2022 году средний размер пенсии в России вырастет на 18%, обещал в начале 2020-го глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, повышение пенсий должно было превысить уровень инфляции на 3%, 2% и 1,3% в 2020-22 гг.

По оценке Райффайзенбанка, пенсионная реформа-2018 позволит сократить число пенсионеров в России на 5 млн человек за 6 лет и сэкономит бюджету 1,5 триллиона рублей.