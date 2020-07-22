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Путин разрешил на 10 лет «заморозить» реальные пенсии россиян

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  • 22.07.2020, 20:12
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Путин разрешил на 10 лет «заморозить» реальные пенсии россиян

Требование об индексации пенсий выше уровня инфляции исчезло из майских указов президента.

План повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские власти объясняли пенсионную реформу 2018 года, может отправиться в утиль, пишет finanz.ru.

Президент РФ Владимир Путин разрешил правительству заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет, следует из указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте Кремля.

Документ, подписанный Путиным во вторник, корректирует цели национальных проектов, которые Кремль запустил в 2018 году, обещая экономический и технологический прорыв.

В майском указе Путина 3-летней давности были закреплены 9 целей, которые нужно реализовать до 2024 года, в том числе - «рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Из указа-2020 эта формулировка изъята. Теперь от правительства требуется обеспечить «устойчивый рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Это означает, что индексация пенсий может проводиться только величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских цен. В реальном же выражении (с вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать.

Тот же принцип, как следует из указа Путина, распространяется и в целом на уровень жизни населения. В 2018 году президент требовал обеспечить «устойчивый рост реальных доходов граждан», то есть доходов с учетом инфляции. Теперь же ставится задача, чтобы доходы росли «не ниже инфляции».

В реальном выражении, соответственно, даже нулевой рост доходов уже будет считаться выполнением президентского указа.

Одновременно Путин продлил до 2030 года сроки по всем ключевым целям нацпроектов: снижение бедности вдвое, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост несырьевого экспорта, увеличение численности занятых в малом бизнесе до 25 миллионов человек и др..

Пересмотр указа связан «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой», объяснял накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что «цели должны быть реалистичными и достижимыми».

В 2019 году пенсии были проиндексированы на 7,05% при инфляции в 4,3% за предыдущий год. В 2020-м запланирована индексация страховых пенсий на 6,6%, а социальных - на 7%, анонсировала в сентябре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова.

В результате, говорила она, средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.

К 2022 году средний размер пенсии в России вырастет на 18%, обещал в начале 2020-го глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, повышение пенсий должно было превысить уровень инфляции на 3%, 2% и 1,3% в 2020-22 гг.

По оценке Райффайзенбанка, пенсионная реформа-2018 позволит сократить число пенсионеров в России на 5 млн человек за 6 лет и сэкономит бюджету 1,5 триллиона рублей.


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