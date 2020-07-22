«Заслужили ли эти все бабушки такое отношение со стороны живущих в Дроздах чиновников?» 7 22.07.2020, 20:27

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Что это за страна такая, где старикам не могут обеспечить самое простое.

"Что это за страна такая, где старикам не могут обеспечить самое простое: возможность общаться с родней? - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Это "социальное государство" попросту морально запирает пожилых людей в них же самих, равно как и в их квартирках-бабушатниках.

У моей соседки родная сестра живёт в Эстонии, им обеим больше 65 лет. Ее сестра переехала в Таллин год назад, к дочери, и первое что сделали власти Эстонии - отправили ее на курсы компьютерной грамотности за счет бюджета, чтобы она могла общаться с друзьями и родственниками в Беларуси. Если бы у нее не было денег на средство коммуникации, то ей бы даже дали ноутбук или планшет. Бесплатно.

Про пенсии, пособия и прочее даже не упоминаю, потому что всё это есть.

А что у нас? Нищая, живущая в некоем сыром подобии квартиры старушка ходит ко мне, чтобы поговорить с родней. Сидит за компьютером и не умеет даже скайп настроить.

Бабушка, кстати, всю жизнь пахала на заводе инженером, а пенсия у нее такая, что стыдно.

Заслужили ли эти все бабушки такое отношение со стороны живущих в Дроздах зажравшихся чиновников? По моему нет.

И мы должны сделать всё, чтобы это прекратилось".

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