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Светлана Тихановская: Я готова идти до победы

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  • 22.07.2020, 20:35
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Светлана Тихановская: Я готова идти до победы
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Белорусы придают сил двигаться вперед.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что муж Сергей Тихановской поддерживает ее решение идти до конца на нынешних выборах.

Как заявила кандидат в интервью tut.by, об этом арестованный Сергей Тихановский сообщил ей из заключения.

Она сказала, что не хочет раскрывать подробности, но знает, что муж поддерживает ее решение.

— Сейчас я чувствую силу и мощь людей, которые готовы постоять за меня. И мой штаб за меня горой, и вот еще два штаба присоединились. Они придают мне сил двигаться вперед. Я готова идти до победы. Сергей одобрил то, что я делаю, - сказала Светлана Тихановская.


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