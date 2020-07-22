Светлана Тихановская: Я готова идти до победы 7 22.07.2020, 20:35

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Белорусы придают сил двигаться вперед.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что муж Сергей Тихановской поддерживает ее решение идти до конца на нынешних выборах.

Как заявила кандидат в интервью tut.by, об этом арестованный Сергей Тихановский сообщил ей из заключения.

Она сказала, что не хочет раскрывать подробности, но знает, что муж поддерживает ее решение.

— Сейчас я чувствую силу и мощь людей, которые готовы постоять за меня. И мой штаб за меня горой, и вот еще два штаба присоединились. Они придают мне сил двигаться вперед. Я готова идти до победы. Сергей одобрил то, что я делаю, - сказала Светлана Тихановская.