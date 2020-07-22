Завод «Атлант» несет огромные убытки 10 22.07.2020, 20:44

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Коллектив планируют сократить минимум на 420 человек.

Телеграм-каналу NEXTA прислали финансовый отчёт ЗАО «Атлант» на начало лета 2020 года, из которого становится ясно, что завод не может быть примером для частных компаний, в том числе и в качестве ТОП-10 предприятий по уровню заработной платы, как это планировал Лукашенко.

Только за прошлый год из-за нехватки финансовых средств с предприятия было уволено около 400 рабочих. До конца этого года коллектив планируют сократить еще на более, чем 420 человек.

Что касается убытков, то за 2019 год завод потерял 31 560 тыс. рублей. А задолженность группы по кредитам и займам составила 308 690 тыс. рублей.

Ситуация на предприятии весьма плачевная. Судя по всему, «расправить плечи» Атланту не удастся, - резюмирует телеграм-канал.