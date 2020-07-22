«Повар Путина» перевел Навальному 1 млн, политик вернул деньги обратно 3 22.07.2020, 21:16

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Алексей Навальный

Фото: AP

Евгений Пригожин неожиданно пожертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией.

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает meduza.io.

По словам оппозиционного политика, в фонде решали, вернуть средства или отправить их на благотворительность, но в конце концов остановились на первом варианте. "Тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы", — пояснил Навальный.

В декабре прошлого года Евгений Пригожин выиграл у Фонда борьбы с коррупцией суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей. Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд обвинил комбинат питания "Конкорд", принадлежавший Пригожину, в поставках некачественной еды и вызванной этим вспышкой дизентерии в московских детских садах и школах.

Несколько дней назад Навальный заявил, что суммы, которую суд постановил выплатить Пригожину, у него нет, объявив о ликвидации ФБК и регистрации нового юридического лица.