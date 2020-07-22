Преподаватель Военной академии: Меня просто вытащили с того света

Преподаватель Военной академии: Меня просто вытащили с того света1
- 22.07.2020, 21:24
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Владимир Бутенко больше двух месяцев провел на ИВЛ из-за коронавируса.
64-летний преподаватель Военной академии Владимир Бутенко больше двух месяцев провел на ИВЛ из-за коронавирусной инфекции. Историю спасения рассказало Минобороны в своем телеграм-канале, передает tut.by.
10 мая Владимир Григорьевич Бутенко попал в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра с COVID-19 и односторонней пневмонией и сразу же был переведен на ИВЛ.
— Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис, — уточнил начальник отделения, врач анестезиолог-реаниматолог полковник медицинской службы Константин Абдин. — Но энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ. Он еще продолжает оставаться кислородозависимым, но уже общается, может самостоятельно принимать пищу.
Сейчас Владимир Бутенко чувствует себя хорошо, благодарит врачей за помощь и улыбается:
— В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое — жизнь.