Преподаватель Военной академии: Меня просто вытащили с того света 1 22.07.2020, 21:24

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Фото: пресс-служба Минобороны

Владимир Бутенко больше двух месяцев провел на ИВЛ из-за коронавируса.

64-летний преподаватель Военной академии Владимир Бутенко больше двух месяцев провел на ИВЛ из-за коронавирусной инфекции. Историю спасения рассказало Минобороны в своем телеграм-канале, передает tut.by.

10 мая Владимир Григорьевич Бутенко попал в отделение интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра с COVID-19 и односторонней пневмонией и сразу же был переведен на ИВЛ.

— Поражение легких было достаточно объемным, за время лечения у него случился ряд осложнений, в том числе сепсис, — уточнил начальник отделения, врач анестезиолог-реаниматолог полковник медицинской службы Константин Абдин. — Но энергичные меры, всестороннее лечение и уход дали результат, и 14 июля Владимир Бутенко был наконец снят с аппарата ИВЛ. Он еще продолжает оставаться кислородозависимым, но уже общается, может самостоятельно принимать пищу.

Фото: пресс-служба Минобороны

Сейчас Владимир Бутенко чувствует себя хорошо, благодарит врачей за помощь и улыбается:

— В военном медицинском центре меня просто вытащили с того света. Я хожу! Врачи лишний раз напомнили, как сильно нужно беречь самое дорогое — жизнь.