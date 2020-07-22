Ученые впервые сделали фото планетной системы нашего типа 22.07.2020, 22:02

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Фото: European Southern Observatory

Получен первый в истории снимок солнцеподобной звезды, вокруг которой обращаются две экзопланеты.

Астрономы опубликовали первый в истории снимок планетной системы звезды типа Солнца. Об этом сообщает European Southern Observatory.

"Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящуюся на гораздо более ранней стадии своей эволюции”, - сообщил Александр Бон, докторант Лейденского университета в Нидерландах.

"Наша группа впервые сумела получить изображение двух газовых гигантов, обращающихся вокруг молодой звезды типа Солнца", - сказала участница исследования Маддалена Реджиани.

Ученые надеются, что новые наблюдения помогут лучше понять, как образовались и развивались планеты в нашей Солнечной системе.

Фото: European Southern Observatory

Фото: European Southern Observatory

Фото: European Southern Observatory