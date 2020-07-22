Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич поддержала Светлану Тихановскую 22.07.2020, 22:26

1,160

Светлана Алексиевич

Белорусский народ хочет справедливости.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью «Радыё Свабода» заявила о поддержке кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

- Если бы у нас были честные выборы, если бы не эти нечестные свистопляки, я бы, конечно, проголосовал бы за Бабарико. Стране нужен такой менеджер, человек с гуманитарным охватом, с приличными человеческими качествами, немного романтик, что довольно странно для нашего времени. У меня была возможность поработать с ним, когда он решил издать мой белорусский пятитомник.

Он умеет доказывать. Все говорили - ничего не получится. И он ответил - почему не получится? Говорили - не позволят. А он написал, добивался. Несмотря на то, что он немолодой человек, он является человеком другой формации, чем та рабская, которая сложилась в советское и постсоветское время. Такие люди появились, как мы сейчас видим и по письмам Прокопьева. Мы недооцениваем наше общество. В нем много интересных и неожиданных людей.

Власти вели себя нечестно, и все наиболее интересные соперники-мужчины были заключены в тюрьму или лишены права участвовать в выборах, как Цепкало. И вдруг случился неожиданный вариант. Женщины взяли на себя бремя мужчин.

В нашей белорусской истории в прошлом были женщины, начиная с Евфросинии Полоцкой, которые в те неженские века были достойны своего времени.

Так и сейчас получилось. Женщины поняли, что могут и должны что-то сделать, чтобы потом рассказать своим детям: мы сделали все, что могли.

В этой ситуации я буду голосовать за Тихановскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом. Но в этой ситуации она обещает сделать транзит власти, и я бы за нее проголосовала.

И я бы хотела, чтобы девушки как можно больше поддерживали наше общество, чтобы они не остались одни. Здесь они сделали такой выбор, все восхищаются ими, но я вижу небольшую поддержку для них. Их должны поддерживать простые люди, учителя, а не только белорусские писатели и оппозиционеры. Вот этого нет. И жаль.

Я бы хотела, чтобы они шли тесной командой. Их будут пытаться разбить, рассорить. Ни в коем случае этого нельзя допустить, им нужно идти вместе.

Когда я написала книгу «У войны не женское лицо» о том, как миллион женщин пошли на войну, я убедилась, что женщины оказались впереди своего общества. Они принесли жертву на алтарь Победы, и после войны он не был оценен и забыт государством и людьми. Я бы хотела, чтобы это больше не повторилось.

- Светлана Тихановская в своей телевизионной речи призвала людей защищать свой голос, свой выбор. Но как это можно сделать?

- Я тоже слышал ее слова. Я помню эти картины, когда стояли километровые очереди, чтобы подписаться за Бабарико, Цепкало и Тихановскою, какой был поток обращений в ЦИК с просьбой зарегистрировать Бабарико и Цепкало. Никто не верил в справедливость, но люди хотели продемонстрировать, что они ждут этой справедливости.

Лукашенко думал, что это молчаливое общество можно обмануть, рассказать сказки, запугать. Ничего подобного. Подросли новые поколения, люди средних поколений пришли в сознание, это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начал править.

У этих людей есть голос, их понимание вещей. Они знают цену всему, что происходит. Если мы убеждены в этом, если мы показали это, мы должны показать это и на выборах. Нам нужно понять, как контролировать, чтобы не было этих вбросов, чтобы не было обмана на уровне подсчета голосов. Необходимо, чтобы голос народа, голос власти народа прорвал эту плотину.

Источник власти в стране - народ, а не президент.

Если нас будет много, если мы будем поддерживать этих девушек, то перемены у нас будут проходить мирно. Если нас мало, тогда может случиться все что угодно. И мы все хотим мирных перемен. И как бы нас ни провоцировали власти, мы не должны поддаваться на эти провокации.

- Ощущение, что Беларусь просыпается, было в 2006 году и в 2010-м. Сейчас происходит что-то подобное или что-то новое?

- Я гуляла по улицам, когда стояли эти очереди, смотрела репортажи с этого сбора подписей. Я слышала, как люди разговаривают. Это больше не отдельные группы, не отдельные люди, это действительно несогласие людей. Это люди, которые имеют достоинство, оно сформировалось несмотря ни на что.

Мы живем в другом мире, мы связаны со всем миром. Демократия терпит поражение на многих направлениях, но время нельзя повернуть вспять. Как бы то ни было, все всплывет, все назовут своими именами, мы узнаем обо всем, как когда-то узнали о том, что творил Сталин.

Время, к счастью, работает на правду.