Дни Лукашенко сочтены 2 22.07.2020, 23:02

7,842

Фото: «Наша Ніва»

Фазовый переход в Беларуси начался.

Я внимательно наблюдал за развитием событий в Беларуси. Но до последнего времени нельзя было однозначно ответить на вопрос: начался ли в Беларуси фазовый переход или белорусы еще не созрели?

Фазовый переход - это момент, когда ненависть большей части общества к Лукашенко перевесила страх нестабильности и хаоса, который может последовать в случае ухода диктатора. Другими словами, это момент, когда в обществе созрела критическая масса людей, требующих политических перемен, когда общество наконец, осознало, что никакими выборами ситуацию не изменить и необходимо выходить на массовые протесты, пишет украинский политический эксперт Андрей Головачев для «Главреда».

5 июля, когда избирательная комиссия в Минске сняла с выборов основных конкурентов Лукашенко, - Бабарико и Цепкало, - в Беларуси начались массовые протесты, характер которых уже таков, что уже нет никаких сомнений: фазовый переход в Беларуси начался, и дни Лукашенко сочтены.

Состояние белорусского общество сейчас таково, что оно готово проголосовать за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко. Есть жена посаженного оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которая, без сомнения, консолидирует весь протестный электорат и выиграет президентские выборы 9 августа. Выиграет, но ... не будет объявлена победителем, потому что Лукашенко пойдет на массовые фальсификации и объявит победителем себя. Что дальше? А дальше в Беларуси начнется Майдан. Разогнать его Лукашенко уже не сможет.