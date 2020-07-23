«Скоро и мы будем отмечать настоящую независимость» 1 23.07.2020, 7:43

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Белорусы Бельгии поддержали нашу страну.

В Бельгии прошла акция солидарности с борющимися против тирании белорусами, сообщает телеграм-канал «Баста!». Участники акции обратились к жителям нашей страны:

«Недавно в Бельгии отметили Национальный праздник. 21 июля 1830 года был подписан акт о независимости. Страна стала называться Королевство Бельгия.

Мы, белоруски, присоединились к этому празднику, и в честь такого дня сделали флэшмоб в поддержку политзаключенных и подписали письма солидарности. Это как посыл белорусам, скоро и мы будем отмечать свою независимость».

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