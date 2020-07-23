«Скоро и мы будем отмечать настоящую независимость»1
- 23.07.2020, 7:43
- 2,676
Белорусы Бельгии поддержали нашу страну.
В Бельгии прошла акция солидарности с борющимися против тирании белорусами, сообщает телеграм-канал «Баста!». Участники акции обратились к жителям нашей страны:
«Недавно в Бельгии отметили Национальный праздник. 21 июля 1830 года был подписан акт о независимости. Страна стала называться Королевство Бельгия.
Мы, белоруски, присоединились к этому празднику, и в честь такого дня сделали флэшмоб в поддержку политзаключенных и подписали письма солидарности. Это как посыл белорусам, скоро и мы будем отмечать свою независимость».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.