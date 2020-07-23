Небесный знак против «таракана» 8 23.07.2020, 7:59

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Необычный случай произошел в Могилеве.

Вчера в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности. Жительница Могилева рассказала телеграм-каналу «Баста!» о необычном случае во время Флешмоба:

«Сегодня я впервые включила колонку на всю громкость с песней «Стены рухнут». И знаете что самое прекрасное? Это когда песня закончилась, над домом напротив появилась радуга», - пишет читательница из Могилева.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!