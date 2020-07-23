«После пикета Светланы Тихановской нам всем стало легче» 5 23.07.2020, 8:25

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Фото: svaboda.org

В Гомельской области прошел первый агитационный пикет за кандидата в президенты.

Поздно вечером 22 июля в Буда-Кошелево прошел первый в Гомельской области агитационный пикет за Светлану Тихановскую. Его организовали доверенные лица кандидата в президенты, сообщают naviny.by.

Власти разрешили проводить пикет только один час — с 21:00 до 22:00 — на стадионе. «Нам не дают иного времени для проведения пикетов. Или с 8 до 12, или с 21 до 22», — объявил собравшимся Юрий Власов, доверенное лицо Тихановской.

На пикет пришло около 100 человек. «Совершенно случайно, за час до пикета узнали, никакого особо оповещения не было, прочитали в интернете», — сообщили местные жители. Приехали также сторонники Тихановской из Гомеля и Жлобина.

Доверенное лицо Тихановской Татьяна Каневская рассказала о планах кандидата в президенты: освобождение политзаключенных, массовое наблюдение на выборах, призыв не голосовать досрочно. «Ее главная цель — добиться справедливых выборов», — отметила Каневская.

В формате свободного микрофона местные жители говорили об отсутствии работы в райцентре, низких (300-400 рублей) зарплатах, принудительном сборе подписей за Лукашенко. «Я родилась при этой власти, училась в школе при этой власти, окончила университет тоже. Мы уже хотим перемен. Грустно, что наша страна не свободная, что мы не можем выйти и высказать свое мнение, что нас заберут в милицию, это отразится на близких и на нашем будущем. Обидно до слез. Когда на участки не пускают наблюдателей, то объясняют эпидемией коронавируса. А так вроде его победили. Вранье одно», — заявила на пикете местная жительница Яна.

В конце пикета участники вместе исполнили песню «Стены рухнут».

«После этого пикета нам стало легче от того, что мы не одни такие, не одни мы такого хотим — новой власти» — отметила в комментарии («Радыё Свабода» https://www.svaboda.org/a/30742022.html) жительница Буда-Кошелево Алла.

Следующий пикет за Тихановскую в Гомельской области состоится в Добруше 25 июля — также в 21:00.