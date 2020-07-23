Александр Матвеев: До Гааги осталось недолго 2 23.07.2020, 8:40

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Александр Матвеев

У нас появился прекрасный шанс.

Проживающий во Франции сын умершей от коронавируса жительницы Полоцка Александр Матвеев потребовал возбудить уголовное дело против Лукашенко. Он уверен, что белорусский диктатор должен понести наказание за непринятие необходимых мер для защиты населения во время эпидемии COVID-19.

Сайт Charter97.org поговорил с Александром о том, как продвигается его дело и каким он видит развитие ситуации в Беларуси.

- Если честно, то я даже не знаю, каким образом идет рассмотрение дела против Лукашенко, потому что меня никто не информирует. Я обратился в милицию, они должны были в течение двух недель направить какой-то ответ на мой адрес, но никакого решения нет. Из статьи издания Thе New York Times узнал о том, что дело было передано в прокуратуру, a в какую — не знаю. Сотрудник Полоцкого РОВД, с которым я общался изначально, не говорил о передаче дела, только сказал, что им занимается другой сотрудник.

На этой неделе я напрямую написал в Генеральную прокуратуру.

Мне хотелось бы получить хоть какой-нибудь ответ от официальных белорусских властей. Этого я добиваюсь и хочу услышать объяснения.

- Возможно, для того, чтобы справедливость восторжествовала, в Беларуси должна смениться власть?

- Безусловно, посмотрите, что происходит: люди сталкиваются с отлаженной судебной системой, которая не дает сбоев. В ней соблюдаются все сроки, всем отвечают на обращения. В моем же случае никакие сроки не были соблюдены, никто никакого ответа не дал на мое официальное обращение. О чем это говорит? Система работает против простых людей, но когда речь идет о каком-то должностном лице — у них полнейший иммунитет.

- Cледите ли вы за тем, что происходит в Беларуси?

- Конечно же, слежу! И скажу вам точно, что раньше ничего подобного у нас не происходило. Я просто уверен, что мы сегодня видим конец эпохи Лукашенко. У меня нет никаких сомнений по этому поводу.

Я общаюсь с людьми, которые смотрят белорусский телевизор, многие из них не настроены так оптимистично, как я. Однако со стороны видно, что однозначно режим рухнет, я в этом уверен.

- Что придает вам такую уверенность в неизбежности перемен?

- Мы видим очень смелых, решительных людей c добрыми и горящими глазами. Особенно претенденты на пост президента. Достаточно посмотреть на семью Виктора Бабарико, на его лицо, на его сына. Всем понятно, что они очень хорошие люди. Я показывал их фото своим друзьям-французам и они сразу отметили, что у них открытые лица. Появилась действительно достойная смена, которая уже завтра может возглавить страну. У нас появился прекрасный шанс.

Кроме того, Лукашенко откровенно всех достал. Тут многие факторы сыграли на руку, особенно его позиция по коронавирусу. Белорусы поняли, что правителю пора на покой.

- Белорусская диаспора показала просто фантастическую поддержку. Почему люди, которые живут за границей, вдруг вышли в поддержку Беларуси?

- Это же наша Родина. У всех живут друзья, знакомые и родные в Беларуси. Всем хочется возвращаться домой, приезжать, видеть улыбающихся людей на улицах наших городов. Очень хорошо, что диаспора живет и думает про Беларусь, показывает свою солидарность, Думаю, что белорусам очень важно видеть поддержку диаспоры.

- Ждать ли возвращения в свободную Беларусь белорусов, которые находятся сейчас за рубежом?

- Безусловно, если режим рухнет, многие люди приедут назад. Посмотрите, что происходило в Армении. На фоне смены власти у людей поднялся моральный дух, ВВП начал расти, хотя не было никаких объективных причин для роста. Просто по причине того, что люди воодушевлены переменами.

- Как вы видите смену власти в Беларуси?

- На пенсию Лукашенко уже не может уйти. Думаю, что ему надо только уезжать куда-то. У него был шанс остаться в Дроздах, выращивать арбузы, но возможность упущена. Ведь к нему туда придут люди с вопросами, на которые придется отвечать. Друга Уго уже нет, к Януковичу на дачу поедет.

- Готовы ли вы в свободной Беларуси стать инициатором иска против Лукашенко за его бездействие во время эпидемии?

- Абсолютно! Мне никакая компенсация от него не нужна. Хочется справедливости, пусть он ответит на вопросы правоохранительных органов! Если виновен — пусть ответит по всей строгости закона. История показывает, что до Гааги осталось не долго.