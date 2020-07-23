Матеуш Моравецкий: Польша вернулась с саммита ЕС победителем 1 23.07.2020, 8:42

3,234

Матеуш Моравецкий

Глава польского правительства представил в Сейме детали соглашения о бюджете ЕС и Фонде реконструкции.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша вернулась с саммита ЕС в Брюсселе победителем. Глава польского правительства представил в Сейме детали соглашения о бюджете ЕС на 2021-2027 годы и Фонде реконструкции, сообщает «Польское радио».

В своем выступлении Матеуш Моравецкий поблагодарил польских партнеров из Центральной и Восточной Европы за их солидарность во время переговоров в Брюсселе.

«Я бы хотел поблагодарить наших партнеров из Вышеградской группы, а также других стран региона, той же Словении, например, поскольку голос словенского премьера сыграл важную роль во всем этом процессе. Я также хочу поблагодарить весь состав Кабинета министров, который подготовил позиции для переговоров во всех сферах. Спасибо вам, и вашим командам», - сказал польский премьер.

Согласно достигнутому на саммите в Брюсселе соглашению, в рамках бюджета ЕС на 2021-2027 Польша в общей сложности сможет рассчитывать на порядка на 750 млрд злотых (свыше 170 млрд евро).