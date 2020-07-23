Долги по кредитам и займам растут самыми быстрыми темпами за пятилетие 2 23.07.2020, 9:07

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ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Основную сумму обязательств накопила промышленность Беларуси.

Каждый месяц статорганы Беларуси дают информацию о состоянии долга крупных и средних предприятий. В последнее время эти цифры не радуют.

На 1 июня 2020-го обязательства крупных и средних организаций по кредитам и займам составили 88,7 млрд BYN. С начала года размер долга увеличился на 13,2%. Это больше, чем рост за полные 12 месяцев в 2016—2019 гг, пишут banki24.by.

Если власти не возьмутся и не спишут кому-либо большую сумму долга, 2020 год скорее всего будет рекордным в уходящем пятилетии.

Пока что в пересчете на деньги обязательства подскочили за 5 месяцев на 10,4 млрд BYN. Основной прирост долга наблюдался в марте, когда произошла значительная девальвация белорусского рубля.

Основную сумму обязательств накопила промышленность (48,5 млрд BYN). С начала 2020-го объем обязательств промышленников вырос на 10,7%. Внутри промышленности больше всех задолжал пищепром (8,365 млрд BYN).

Ненамного от пищепрома отстали деревообработка и целлюлозники (8,350 млрд BYN). У этих компаний обязательства за 5 месяцев выросли на 13,6%.

В топ-3 должников промышленности вошло машиностроение с суммой 5,290 млрд BYN. Обязательства машиностроителей в 2020 году увеличились на 13,6%.

Отдельную группу по размеру долгов составили производители неметаллических минеральных продуктов (3,892 млрд BYN), металлурги (3,722 млрд BYN), химпром (3,643 млрд BYN) и энергетика (3,434 млрд BYN). В первой отрасли обязательства с начала года выросли на 9,6%, во второй — на 14,3%, в третьей — на 26,3%, в последней — на 8,4%.

Самый быстрый рост долга произошел в горнодобывающей промышленности — на 55,9% до 2,247 млрд BYN. Судя по всему, ситуация на нефтяном рынке в начале года серьезно затронула ПО «Белоруснефть».

За пределами промышленности значительные обязательства к 1 июня накопили строительство (12,9 млрд BYN), сельское хозяйство (5,861 млрд BYN), оптовая торговля (3,401 млрд BYN), ритейл (3,620 млрд BYN), транспорт (3,486 млрд BYN). В строительстве долги выросли на 14,8%, в сельском хозяйстве — на 3,8%, в оптовой торговле — на 20%, в ритейле — на 19,4%, на транспорте — на 21,7%.

Самый быстрый рост долга в 2020-м отмечался по операциям с недвижимым имуществом — в 3,3 раза до 1,537 млрд BYN. В марте обязательства компаний в этой отрасли подскочили аж на 933,6 млн BYN.

Почти весь рост в сфере недвижимости (более 800 млн BYN в месяц) обеспечили организации из Витебской области. Не исключено, что весной на учет стало некое крупное предприятие, которое строили за заемные деньги.