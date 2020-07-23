Участница Флешмоба солидарности: Давайте изменим мир, все начинается с малого 23.07.2020, 9:32

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Самое интересное происходит в движении.

Участница Флешмоба солидарности поделилась с телеграм-каналом "Баста!" своими эмоциями и мыслями:

"Практически каждый день во время флешмоба я или в офисе, или в машине, - пишет читательница канала. - Естественно, играют наши любимые песни!

С офисом, домом - все понятно. Но самое интересное происходит в движении. В машине практически всегда на повторе звучат: "Стены рухнут", "Мы не народец!", "Перемен", "Уходи", "Выборы". При этом стекла полностью опущены, а музыка играет фактически на максимуме. Ну и, само собой, подпеваешь.

Очень приятно, когда на светофорах начинают махать из соседних машин, улыбаться, пешеходы оборачиваются и машут, даже сотрудники ГАИ поворачивают голову в сторону машины и улыбаются. Они тоже люди. И они тоже хотят перемен.

Давайте будем вежливы друг к другу! Включать правильную музыку в машинах, опускать стекла, чтобы окружающие слышали и слушали нас!

Давайте изменим мир! Все начинается с малого - с нас".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!