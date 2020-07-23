«Стоял с коронавирусом в очереди»: рассказ минчанина, у которого переболела вся семья 1 23.07.2020, 9:41

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Фото: «Радыё Свабода»

Житель столицы поделился впечатлениями об отношении к больным COVID-19.

К счастью, все члены семьи Алексея переболели в легкой форме. Но за время самоизоляции их местонахождение ни разу не проверили, а сам Алексей признался, что до подтверждения диагноза простоял в очереди около часа.

– В разгар лета почти месяц моя семья провела в квартире на самоизоляции. Переболели все: я, супруга, сын четырех лет. И вы будете смеяться, но мне кажется, что так и есть – даже кошка, – рассказал Алексей «Салідарнасці». – Мы до сих пор спорим, кто принес вирус в дом. К счастью, все переболели в легкой форме.

Больше всего не повезло мне: температуры не было, но около недели сильно ломило тело, отсутствовало обоняние, чувствовалась слабость, голова была мутной. У меня был зафиксирован положительный мазок на коронавирус и положительный тест на антитела.

У супруги и сына – только положительный тест на антитела. Переболели они бессимптомно, лишь пару раз едва заметно повышалась температура.

Житель Минска Алексей поделился своими впечатлениями от ситуации, в которую попала его семья.

Стояние в очереди на рентген

– Медики заезжали к нам домой брать мазок и тест только у сына. Я и супруга пешком ходили поликлинику, которая расположена не так близко.

Да, для «подозрительных» там отдельный вход. Но сразу после сдачи мазка (его результат сообщили на следующий день), меня отправили на рентген. Войдя через главный вход в поликлинике и поднявшись на несколько этажей, я очутился в очереди, в которой простоял почти час.

Подозреваю, что далеко не все в ней были инфицированными коронавирусом. Но все стояли в помещении, а некоторые даже не пытались соблюдать социальную дистанцию – для них более важным было ожидать, сидя.

Стоял в маске, кашля у меня не было. Но если бы на тот момент знал, что у меня коронавирус, то, конечно, не пошел бы на рентген, рискуя передать кому-то вирус. Но почему об этом не думают в поликлинике? Почему не организовать процесс как-то иначе?

Утрата обоняния и чувства вкуса

– Я уже чувствовал себя плохо, когда в один из дней ужин показался невкусным. Подумал, что недосолен. Но уже в обед понял, что перестаю чувствовать запахи и вкус. Поначалу чувствовал запах парфюма при сильном вдыхании, но уже назавтра ничего не почувствовал.

Обоняние частично вернулось через три дня.

Ощущения очень странные. Из еды какой-то вкус чувствовал только там, где было много соли или… химии. Запахов не чувствовал вообще никаких. При этом аппетит оставался обычным.

Что интересно, медики с которыми общался за это время, упорно повторяли, что у меня пропало не обоняние, а обаяние. С чем я, конечно, был не согласен :)