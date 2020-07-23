СБУ задержала подозреваемого в ликвидации экс-главаря «ДНР» Захарченко 7 23.07.2020, 9:48

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Он находится под стражей.

Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»), которого «власти» самопровозглашенной «ДНР» подозревают в убийстве экс-главаря «республики» Александра Захарченко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершенном группой лиц. Он находится под стражей. Других подробностей СБУ не сообщила.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек.

В 2019 году в эфире телеканала «Россия 1» анонимный источник назвал Андрея Байдалу в числе подозреваемых в убийстве Захарченко. Позже о его причастности заявило и «МВД» самопровозглашенной «ДНР».