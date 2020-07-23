Июльский жук 2 Борис Бронштейн, «Новая газета»

23.07.2020, 9:54

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БОРИС БРОНШТЕЙН

В России надо жить долго?

Я не согласен. Меня, правда, никто и не спрашивает, но я не согласен именно с тем, что меня никто не спрашивает.

Если кому интересно, мне 74 года. В таком возрасте ты, как спортсмен, ждешь, что после длительного утомления откроется второе дыхание (если раньше не пропадет первое). И нахально планируешь что-то на пару-тройку лет вперед. А иногда и не нахально, а в точном соответствии с продуманными указами руководителей государства.

Сейчас поясню свою тлеющую мысль.

7 мая 2018 года президент Путин подписал указ № 204, который взволновал меня больше, чем 203 предыдущих, вместе взятых. В этом чарующем документе, который хотелось зарифмовать и положить на музыку, определялась главная общенациональная цель: ожидаемая продолжительность жизни российских граждан к 2024 году должна достигнуть 78 лет.

Вы уже сообразили? В 2024 году мне как раз должно исполниться 78 лет. Если, конечно, я буду не халтурить, а выполнять то, что пишут в указах.

«Помру, но выполню!», — подумал я тогда.

Не стану долго рассказывать, как я старался. Вместо четырех приседаний по утрам стал делать пять, перестал запивать таблетки пивом, поддерживал зрение морковью, чтобы четко смотреть в 2024 год… И вот все насмарку.

На этой неделе президент подписал новый указ, по которому роста продолжительности нашей с вами жизни до 78 лет следует ожидать не в 2024-м, а лишь в 2030 году.

Ощущаете разницу между тем, майским, указом и нынешним, июльским? Она даже отчетливее, чем разница между майским жуком и июльским. Хотя жужжание вроде все то же.

Там, в июльском, помимо этой проблемы, затрагиваются и другие и сообщается, что хорошего ждет страну в 2030 году. Страну, может, и ждет, а я уже, получается, ни при чем.

Это те, кому сейчас около 68, пусть приободрятся. Кстати, и сам президент тоже.

Представляю, как в 2030 году мои молодые товарищи соберутся в редакции за столом отметить успешное выполнение нынешнего июльского указа.

«Итак, что там планировалось правительством десять лет назад? — уточнит дежурный тамада. — Эффективный труд и успешное предпринимательство… Цифровая трансформация… Комфортная и безопасная среда… и остальные дни недели… Мы и не сомневались, что все будет именно так и в срок! Пьем стоя!» — «А где это наш Борис Семеныч? — возможно, заметит кто-нибудь, закусывая португальским сыром, уже разрешенным к импорту. — Что-то давно его не видно…» — «А он не вписался в обозначенные даты указа», — пояснят непонятливому.

Впишешься тут! Один указ отменяет другой и поправляет третий.

И нет бы кому-то из администрации президента позвонить мне и посоветоваться: «Тут мы готовим проект… И ненароком забыли, какого вы года рождения. Давайте-ка уточним, сколько лет вам будет в 2030 году…».

Впрочем, чего ждать, если слова «ожидаемая продолжительность жизни» чиновники обычно сокращают до аббревиатуры ОПЖ? Даже на первый взгляд не нравятся мне эти буквы. Все три (с добавлением четвертой) входят в состав слова, четко обозначающего ситуацию, в которой мы то и дело оказываемся, несмотря на неуклонную заботу о нас «партии и правительства».

Борис Бронштейн, «Новая газета»