«Уже сейчас нужно готовиться к протестам в день выборов, 9 августа» 4 23.07.2020, 9:58

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Обычный белорус поделился своими мыслями.

Подготовка - это не только максимальное распространение информации, но и своевременное обеспечение проведения протестов. Советы от читателя опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Думаю, уже сейчас нужно готовиться к протестам в день выборов, 9 августа, - пишет он. - И ежу понятно, что никто наши голоса считать не будет, что их нужно будет защищать на улицах и площадях. И не один день.

Подготовка - это не только максимальное распространение информации, но и своевременное обеспечение проведения протестов. Заранее закупаемся продуктами и питьевой водой, особенно с учетом "проблем", которые были с водоснабжением недавно. Скорее всего, 10 августа магазины работать не будут, многие говорят о забастовках - это тоже нужно учитывать.

Саша отключит интернет, поэтому заранее договариваемся о взаимодействии, местах встреч с близким кругом друзей и знакомых, о координации действий с другими группами. Устанавливаем приложения, которые обеспечать связь без интернета - FireChat, Bridgefy, тестируем, изучаем.

Маски, ленты, флаги, удобная одежда, заправленный бензином автомобиль - это тоже очень важно.

И конечно же, максимальное распространение информации сейчас. Устанавливаем Телеграм всем, подписываем на протестные каналы, расклеиваем стикеры, разговариваем с людьми. Не тратим не минуты времени зря".

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