Зарплата среднестатистического белоруса за полгода снизилась на $44

Зарплата среднестатистического белоруса за полгода снизилась на $441
- 23.07.2020, 10:13
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Это следует из данных о медианной зарплате в Беларуси за май 2020 года.
Так по данным Белстата в мае медианная зарплата составила 893,9 рубля, пишет “Салідарнасць”. С одной стороны, с ноября она выросла – на 45,4. С другой, в пересчете на доллары по среднемесячному курсу медианная зарплата в мае составила $368,3, тогда как ноябрьская равнялась $412,7.
Выходит, медианная зарплата за полгода упала на $44,45.
Отметим, что реальные заработки в регионах отличаются от официальных цифр Белстата. Зачастую белорусы получают от $150 до 200. За чертой бедности живет каждый пятый житель Беларуси.