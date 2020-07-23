Зарплата среднестатистического белоруса за полгода снизилась на $44 1 23.07.2020, 10:13

2,000

Это следует из данных о медианной зарплате в Беларуси за май 2020 года.

Так по данным Белстата в мае медианная зарплата составила 893,9 рубля, пишет “Салідарнасць”. С одной стороны, с ноября она выросла – на 45,4. С другой, в пересчете на доллары по среднемесячному курсу медианная зарплата в мае составила $368,3, тогда как ноябрьская равнялась $412,7.

Выходит, медианная зарплата за полгода упала на $44,45.

Отметим, что реальные заработки в регионах отличаются от официальных цифр Белстата. Зачастую белорусы получают от $150 до 200. За чертой бедности живет каждый пятый житель Беларуси.