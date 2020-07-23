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Видеохит: Голубям из Сан-Франциско надоело быть птицами

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  • 23.07.2020, 10:15
  • 2,574
Видеохит: Голубям из Сан-Франциско надоело быть птицами

Поэтому они обратились за профессиональной помощью.

Дизайнер из Сан-Франциско Пабло Роша часто разыгрывает людей. К примеру, в ноябре 2019 года он раскидал по городу стикеры с изображением беспроводных наушников Apple AirPods, чтобы прохожие попытались их поднять, пишет «Медуза».

Теперь Роша переключился с людей на птиц: дизайнер распечатал объявление с отрывными листами и надписью «Устал быть птицей?» и приклеил к уличному столбу. Судя по всему, к листам Роша прикрепил зерна. Голуби слетелись на рекламу и принялись отрывать листы. Со стороны это все выглядит так, будто им действительно надоело быть птицами и захотелось что-то поменять в своей жизни.

В комментариях под видео некоторые заволновались, не повредит ли голубям бумага. В ответ другие подписчики Роша указали, что на видео голуби просто выклевывали зерна, оставляя бумагу на земле. К тому же, птицы теоретически могут использовать эту бумагу, чтобы свить себе гнезда.


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