ВВС: Кандидата в президенты Тихановскую и ресторатора Прокопьева услышали миллионы белорусов 7 23.07.2020, 10:33

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Вадим Прокопьев

Вот как это получилось.

В течение последних дней сразу двух представителей белорусской оппозиции впервые услышали миллионы людей. Кандидата в президенты Светлану Тихановскую официально зарегистрировал избирком, и она - по закону - получила доступ к государственному ТВ и радио. А известный минский ресторатор Вадим Прокопьев уехал в Киев и оттуда записал серию видеообращений к Лукашенко - и их суммарно посмотрели более 1,5 миллионов раз, сообщает ВВС.

Слово ресторатора

Весной и летом 2020 года СМИ Беларуси довольно много писали о Вадиме Прокопьеве. Он занимается ресторанным бизнесом в Минске с начала 2000-х годов. "Пытался построить европейскую цивилизацию снизу, прямо в центре Минска. Открывал рестораны с европейским сервисом и правилами работы. Это не работало, с властью отношения были сложными, я подумывал об эмиграции", - рассказал Би-би-си Прокопьев.

Весной из-за коронавируса выручка минских ресторанов падала на 90% по сравнению с прошлым годом. Прокопьев записал видеоролик с призывом к рестораторам - объединиться и с призывом к власти - не отталкивать малый бизнес. Никаких имен он не называл.

Затем Прокопьев неожиданно ушел с должности главы ассоциации белорусских рестораторов. В июне он рассказал, что продал все свои активы. В одном из интервью он говорил, что собирается в Сингапур, чтобы попробовать свои силы в местном ресторанном бизнесе.

Фото: Getty Images

"Сингапур - это дымовая завеса. Какой сейчас Сингапур - я смотрю на свою Беларусь и вижу, что у нас есть маленький, даже малейший шанс вытащить ее в Европу из этого постсоветского морока", - объясняет он.

Прокопьев улетел в Стамбул, а сразу же после этого в Киев. Оттуда он сначала вызвал Лукашенко на дуэль в первом видеоролике, а потом записал три обращения к нему. Он говорил, что у правителя нет морального права на новый срок на выборах 9 августа. А также о том, что Лукашенко должен не просто уйти, но и ответить перед законом за свои проступки.

Прокопьев рассказывает Би-би-си, что после его обращения к рестораторам, то есть когда он еще жил в Минске, к нему на улицах стали подходить незнакомые люди, благодарить и говорить ему, что на самом деле он затронул проблемы не одной отрасли, а всей страны. Одновременно с этим, говорит Би-би-си Прокопьев, он обнаружил за собой слежку.

Так ему пришла идея создания своих программных роликов, а также понимание того, что делать это лучше из-за границы.

Популярные обращения

Эти ролики распространялись в "Твиттере" и телеграм-каналах белорусских оппозиционеров. Один из них за пять дней после публикации набрал 1,1 млн просмотров на YouTube. "Я болел как на футболе, - говорит сейчас Прокопьев. - Знал, что будет много просмотров, но, честно, я рассчитывал на 500 тысяч".

Такую популярность своих обращений он объясняет тем, что выросло новое поколение, а интернет стал доступен как никогда раньше. Прокопьев рассказывает, что всегда плохо относился к Лукашенко, но никогда не высказывался так резко "по понятным причинам". И решился на это только сейчас: сложившаяся ситуация, говорит он, уникальна для белорусской оппозиции.

Прокопьев уверен, что Лукашенко смотрел его ролики: "Я достал номер личного телефона пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и отправил ей видео. Отметку о том, что мое сообщение прочитано, видел. А я так и указал: все это вам совершенно не понравится, но не затруднит ли вас - передайте это вашему начальнику".

Лукашенко и его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт видеообращения Вадима Прокопьева не комментировали.

Слово кандидата

Светлане Тихановской выйти в эфир было проще. Она стала кандидатом в президенты - и по закону получила доступ к агитации на государственном телевидении и радио.

На радио она выступила 20 июля, рассказывала о своей предвыборной программе и повторила два своих ключевых тезиса. В случае победы на этих выборах она хочет назначить новые и провести их демократическим путем. А за время пребывания на посту президента она хочет инициировать возврат Конституции Беларуси к редакции 1994 года. В том основном законе было написано, что президент не может избираться больше двух раз.

21 июля она выступила уже на белорусском телевидении. Это выступление в течение вечера было растиражировано по соцсетям и разным каналам YouTube - и везде у него десятки тысяч просмотров.

Фото: Getty Images

Данных о том, сколько граждан страны смотрело ее выступление в эфире, нет.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как ее муж - оппозиционный блогер Сергей Тихановский - был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Ролики Тихановского, размещенные на канале в YouTube "Страна для жизни", набирали сотни тысяч просмотров; блогер оказался за решеткой вскоре после того, как заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.

Тихановская стала первым человеком в современной истории Беларуси, который сказал в эфире государственного телеканала, что рейтинг Лукашенко "очень низкий". На предыдущих выборах оппозиционные кандидаты не могли себе позволить такое сказать. Социологических исследований о популярности Лукашенко в Беларуси не проводили.

Она обратилась к гражданам, рассказав то, чего не показывают в эфире гостелевидения: о задержаниях протестующих против Лукашенко на улицах и о том, что реальное число жертв коронавируса может быть больше, чем об этом говорится официально.

И даже о том, что нескольких журналистов того канала, где она выступает, уволили за то, что они "осмелились высказаться против Лукашенко".

В минувшее воскресенье Тихановская провела в Минске агитационный пикет, на который вышли более 10 тысяч человек.