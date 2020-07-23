CША заявили о рекорде по количеству тестов на COVID-19 23.07.2020, 10:44

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На коронавирус протестировали более 50 миллионов американцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране провели рекордное количество тестов на коронавирус — более 50 миллионов, пишет «Новое время».

В ходе брифинга он сказал, что «это намного больше, чем в любой другой стране мира».

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/udsjKKYjZx — The White House (@WhiteHouse) July 22, 2020

«Индия с 20 миллионами тестами на втором месте, но у нас — 50 миллионов», — отметил Трамп.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев.

Число случаев инфицирования в стране приближается к четырем миллионам, более 143 тысяч умерли.