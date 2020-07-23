Белорус - пропагандистам «таракана»: Одумайтесь, эпохе конец 3 23.07.2020, 10:46

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От презрения народа отмыться будет непросто.

Читатель телеграм-канала "Баста!", хорошо знакомый с лукашенковским пропагандистом Муковозчиком, обратился к нему.

"Мы играли в КВН в 2005-2009 в Евролиге в концертном зале "Минск", - пишет он. - Вы были позитивным и приветливым ведущим, мы всегда вас уважали. Но то, что вы сейчас решили стать лизоблюдом, просто выходит за все рамки.

Андрей Николаевич, Вы стали ничтожны, мы вас всегда уважали как "квнщики", но сейчас, поверьте, при встрече с вами мы не улыбнемся и не спросим как ваши дела, а плюнем вам в лицо. Это мнение 16 команд КВН, которые играли с Вами в лиге. Одумайтесь, эпохе конец".

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