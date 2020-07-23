ВОЗ сообщил, когда в мире будут массово применять вакцину от коронавируса 23.07.2020, 11:10

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Некоторые специалисты находятся на финальной стадии исследований.

Сегодня, 23 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что массовое применение вакцины от коронавируса не станет возможным до 2021 года.

"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает zn.ua.

Специалист отметил, что разработчики достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.

Известно, что многие страны работают над созданием препарата. Президент США Дональд Трамп заявил, что начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что со вторника в его стране уже идут испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

На текущей неделе издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Но начать эту фазу тестирования специалисты смогут, когда получат соответствующую лицензию от индийских властей.