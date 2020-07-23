Ученые назвали новую причину падения Римской империи 23.07.2020, 11:34

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Дело вовсе не в нашествиях варваров?

Ученые из Италии и Испании считают, что так называемый "римский климатический оптимум", на который пришелся расцвет Римской империи, способствовал ее значительному расширению, но затем, когда потепление сменилось похолоданием, экономика и сельское хозяйство империи были подорваны, а сама она вскоре пала, пишет lenta.ua.

Исследователи из Института морских наук Италии, а также их коллеги из Университета Барселоны предположили, что Римская империя перестала существовать во многом из-за климатических изменений. Ученые проследили, как менялась температура воды в Средиземном море за последние пять тысячелетий, проанализировав соотношение элементов в раковинах фораминифер Flobigerinoides ruber.

Оказалось, что в первые 500 лет нашей эры, на которые пришелся расцвет Римской империи, температура воды в Средиземноморье была самой высокой за последние 2000 лет. Вода в море была примерно на два градуса теплее, чем в конце XX века. Самой холодной вода в Средиземном море была в XIV-XV столетиях — к концу т.н. малого ледникового периода.

"Наши выводы сочетаются с гипотезой о римском климатическом оптимуме, авторы которой считают, что мягкий климат был одним из ключевых факторов расширения Римской империи. Мы уверены, что похолодание, которым сменилось потепление, подорвало сельское хозяйство и экономику римлян, что в итоге привело к падению империи", — говорят авторы исследования.