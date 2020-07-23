На переговорах по Донбассу российская делегация устроила истерику 23.07.2020, 11:37

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Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Участник встречи рассказал, что так не понравилось представителям РФ.

Во время переговоров в политической подгруппе ТКГ Россия «устроила истерику» из-за постановления Верховной Рады № 3809 о проведении местных выборов в 2020 году, пишет «Новое время».

Об этом у себя в Facebook сообщил представитель Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

«Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику — на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году», — отметил Казанский.

По его словам, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины».

Казанский уточнил, что россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, «но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу».