Шатающийся трон «Саши 3%» 23.07.2020, 11:38

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Коллаж: nv.ua

Экономический кризис ударил по Беларуси особенно сильно.

Уже скоро — 9 августа — в Беларуси пройдут президентские выборы. Главная проблема Лукашенко в этой избирательной кампании — экономика, которая обрушилась сперва из-за конфликта с Россией (прекратились поставки беспошлинной нефти), а после — из-за мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет украинский политолог Андрей Паливода в статье для «Зеркала недели».

Британские эксперты королевского института международных отношений «Чатем-хаус» в своем докладе для первых лиц отмечают, что под Лукашенко впервые серьезно зашатался трон. Причины — прежде всего резкий спад реальной поддержки населения (3–6% по результатам закрытого независимого исследования), а также то, что впервые снизилась лояльность собственных политических элит.

Все первое полугодие 2020-го стало затяжным периодом охлаждения отношений не только между официальными Минском и Москвой, но и лично между правителями двух стран — Лукашенко и Путиным. Причиной этому стали принципиальные разногласия двух правителей: перед самым новым годом — в вопросе интеграции двух стран, а в начале января — по вопросам поставок в Беларусь беспошлинной российской нефти.

Но потом разногласия отошли на второй план. Актуальными стали конституционная реформа в РФ, пандемия COVID-19, а за ними — экономический кризис. По Беларуси он ударил особенно сильно: после того как РФ фактически перестала субсидировать белорусскую экономику низкими ценами на нефть, ситуация стала стремительно ухудшаться, промышленное производство и ВВП ушли в минус еще до начала пандемии.

Парадоксальным образом, несмотря на воинственную риторику о «защите независимости» от российских посягательств, Лукашенко не рвет связи с Кремлем, скорее наоборот. Он стал одним из немногих правителей, прибывших 24 июня в Москву на военный парад. Правда, тогда двусторонние переговоры (на которые очень рассчитывала белорусская сторона) не состоялись.

Но уже несколько дней спустя, 30 июня, Путин и АЛукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области России. Правда, непонятно, прошли ли между ними переговоры. Итоговых заявлений не последовало, официальной информации о переговорах не было.

Тем не менее, Лукашенко продолжает заигрывать с Путиным. Но пока все выглядит так, что в Кремле решили воздержаться от публичной поддержки Лукашенко.

Есть еще один индикатор отношений между Москвой и Минском, куда более значимый, чем общение Путина и Лукашенко. Белорусский правитель планирует незадолго до дня голосования публично ввести в действие первую белорусскую АЭС. Она была построена российскими компаниями и на российские же деньги. Сейчас неофициальные источники в белорусской власти активно муссируют слухи о том, что Владимир Путин якобы обещал прибыть в Беларусь на открытие БелАЭС.

Для Лукашенко такой символический жест был бы крайне важен. Однако возможно и противоположное: россияне вообще притормозят запуск АЭС, чтобы не дать Лукашенко дополнительный козырь перед выборами.

Но пока сохраняется неопределенность. Дата запуска БелАЭС, о которой делали громкие заявления в администрации Лукашенко, уже несколько раз переносилась. Судя по всему, в Кремле до сих пор и не определились: стоит поддержать Лукашенко на этих выборах или лучше предоставить его собственной судьбе.