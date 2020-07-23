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Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров на фоне протестов

  • 23.07.2020, 11:57
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Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров на фоне протестов
Фото: Jodi Hilton/NurPhoto/Getty Images

Митинги в стране продолжаются уже две недели.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма на тел антиправительственных протестов, которые охватили страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство BGNES.

"Мы приняли отставку Владислава Горанова, Младена Маринова, Эмиля Караниколова, а также Николины Ангелковой" - сказал Борисов.

О предстоящей отставке министров финансов, экономики, внутренних дел стало известно еще на прошлой неделе. Борисов попросил трех министров уйти, чтобы положить конец предположениям о том, что они работают в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партии ДПС ("Движение за права и свободы") и его старшим членом, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.

Министр туризма Николина Ангелкова подала в отставку из-за стагнации в туристическом секторе, вызванную коронавирусным кризисом.

Отставки происходят на фоне непрекращающихся антиправительственных протестов в Софии и по всей стране, требуют отставки всего правительства, генерального прокурора Ивана Гешева и честных выборов.

Протесты продолжаются уже две недели.


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