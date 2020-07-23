Юрий Хащеватский: Я уже вижу финал для Лукашенко 7 23.07.2020, 11:59

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Юрий Хащеватский

Осталось его «нотариально заверить» после 9 августа.

Режиссер Юрий Хащеватский, автор фильмов «Обыкновенный президент», «Площадь», «Обыкновенные выборы» рассказал «Радыё Свабода» о том, каким видит финал развития событий в Беларуси.

«Я по натуре оптимист»

- Юрий Иосифович, вы еще накануне выборов 2010 года считали, что общественные настроения скоро позволят вам в продолжение фильма «Обыкновенный президент» сделать картину «Обыкновенный финал». Почему, как вы думаете, ваше предсказание не сбылось?

- Мы все в плену своих надежд, я по натуре оптимист и предсказаниями стараюсь подбодрить и себя, и тех, кто рядом. А не сбылось, так как главной проблемой оставалось состояние белорусского общества. Когда я вижу упреки в сторону оппозиции, мол, «она не такая», «не смогла увлечь за собой», «не смогла сделать то и это», я всегда улыбаюсь: я видел, как ее представителей арестовывали, как им выламывали руки, как они исчезали, как они клали на алтарь жизни, судьбы свои и близких - с моей точки зрения, это были акты мужества. А вот общество было не готово - надеюсь, оно готово сегодня - понять, что его обманывают, над ним издеваются и о него вытирают ноги.

В политику пришли прекрасные люди, в частности, Тихановский, Бабарико и Цепкало, но они неофиты. Бабарико высказывал, с моей точки зрения, дикие мысли, мол, «это первые честные выборы». Думаю, теперь он понял, что значит быть в оппозиции и угрожать нашему «государю», но, надеюсь, не почувствует, как его предают сторонники и оставляют наедине с этой властью. Все же не только у лидеров есть обязанности перед обществом, но и общество несет ответственность перед лидерами, оно должно их защищать - возможно, белорусы это поняли. Я вижу, с какой ненавистью и люди повсюду высказываются о нынешней власти.

«Финал я уже вижу»

- А накануне следующих выборов как вы чувствуете, скоро ли у вас появится повод снять «Обыкновенный финал»?

- Дело в том, что финал я уже вижу - в образованности молодых людей, их глазах и устремлениях. Финал уже состоялся, его осталось засвидетельствовать в «нотариальной конторе» - общество должно этот финал подписать, и, надеюсь, подпишет, начиная с 10 августа. 9-го, разумеется, будут нарисованы нужные власти цифры - если страна это проглотит, придется ждать следующего раза. В обществе на самом деле есть большое количество возможностей, даже относительно безопасных, противостоять фальсификациям. Объявить общенациональную забастовку, забрать вклады из банков, причем выдержать надо было бы недолго, - это возможно. Второй вариант, конечно, Площадь, но она должна быть не только в Минске, а во всех городах Беларуси - тогда бы мы посмотрели, хватило ли бы у него ОМОНа и удержалась ли бы его власть.

«Большие события начинаются с малых шагов»

- «Обыкновенного президента» вы сняли в 1996 году, то есть свое отношение к Лукашенко, наверное, сложили в начале. Помните, как восприняли результаты выборов 1994 года?

- В день, когда объявили результаты выборов, мы с другом шли по улице, остановились на переходе, и к нам подошел плохо одетый пьяненький мужичок: «Ребята, я вас поздравляю, наконец!». А мы уже чувствовали, что произошло, еще несколько месяцев я думал подстроиться, народ же выбрал, но потом в газетах вместо доклада о коррупции Сергея Антончика появились «белые пятна», через год в Овальном зале Верховного Совета избили и выбросили депутатов - и все стало ясно. На том пешеходном переходе я этого еще не знал, но дяде, который нас поздравлял, сказал: «Подождите, еще наплачетесь».

- Названием фильма «Обыкновенный президент» вы сделали отсылку к картине «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Все же серьезное сравнение - что вам позволило его сделать?

- Большие события начинаются с малых шагов, которые иногда сложно оценить, как дорогу в ад. Когда преследуют определенную социальную группу людей, как Лукашенко преследовал предпринимателей, называя их вшивыми блохами, происходит игра на низких инстинктах общества. А расовая разница или социальная - в этом смысле немецкий нацизм и унижение предпринимательского класса в Беларуси имеют один корень и единственную цель: укрепить власть за счет травли определенной группы. В 1994 году было не очень хорошо и сытно жить, цены никому не нравились, в конце концов, в каждом из нас есть зависть - из людей было легко вытащить самое плохое, тупое и жестокое и направить это против предпринимателей, что я и называю «Обыкновенный президент».