Стоит ли Маску волноваться? 4 23.07.2020, 12:29

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Илон Маск

Фото: Reuters

Пекин намерен стать конкурентом космической программе SpaceX.

Китайские ученые запустили марсианский зонд, который в рамках своей миссии совершит орбитальные полеты, посадку на поверхность Марса и перемещение по ней, пишет «Новое время».

Этот запуск стал первой в истории Китая миссией по исследованию планет Солнечной системы, отмечает агентство Синьхуа.

Крупнейшая ракета-носитель Китая — «Чанчжэн-5», несущая космический зонд весом около 5 тонн, взлетела в небо с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье южнокитайской островной провинции Хайнань, в 12:41 по пекинскому времени.

Примерно через 36 минут корабль, состоящий из орбитальной станции и ровера, был выведен на трансферную орбиту Земля-Марс, и началось его почти семимесячное путешествие к Красной планете.

Первая китайская миссия на Марс называется «Тяньвэнь-1», что означает «Вопросы к небу». Название происходит из поэмы, написанной Цюй Юанем, одним из поэтов древнего Китая.

Целью программы является поиск жизни на Марсе, как на текущий момент, так и в прошлом, а также исследования окружающей среды. Получая энергию от солнечных панелей, марсоход будет исследовать марсианский грунт с помощью радара, осуществлять его химический анализ и искать биомолекулы.

Добавим, последние марсианские миссии имеют одну задачу — поиски следов жизни на Марсе. Поэтому о нем хотят узнать больше, поскольку эксперты считают, что нет более похожей планеты на Землю, чем Марс, в смысле размера, наличия металлического ядра внутри, даже сутки у нас практически такие же, как и на Марсе. Но, как мы знаем, на этой планете сейчас нет признаков жизни. Однако есть теория, что ранее Марс был таким же, как и Земля: заселенным, там были определенные формы жизни, — и поэтому их надо исследовать, чтобы понять, какое будущее ждет нашу планету.

Напомним, в конце 2019 года генеральный директор SpaceX Илон Маск рассказал о сроках и требованиях к транспортным средствам, которые понадобится, чтобы не только добраться до Марса, но и создать там устойчивую базу.

По мнению главы SpaceX, на развитие марсианской инфраструктуры уйдет около 20 лет.

Отвечая на вопросы в своем блоге, Маск подчеркнул, что стартовая стоимость полета на орбиту Земли на корабле StarShip, равная $2 млн, позволяет создать «Самоподдерживающийся город на Марсе» за разумные деньги.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет. Такой срок связан с тем, что планетарное выравнивание позволяет осуществлять реально достижимый полет на Марс один раз в два года.