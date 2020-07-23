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Желание перемен — сближает

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  • 23.07.2020, 14:15
  • 4,516
Желание перемен — сближает

Как одна мелодия стала сигналом объединится.

Подписчица группы гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» рассказала трогательную историю знакомства с соседями:

- Особо никогда не общались с соседями по даче. Поздороваемся и дальше по своим делам, кто куда, даже по имени их не знали.

И вот трудимся с мужем на грядках, все буднично, как это и бывает на дачах. А тут слышим из-за забора - музыка. Наша музыка - «Стены рухнут!». Это соседи включили, чтобы работать было веселее. Мой муж громко крикнул в ответ «Стоп таракан!».

Вечером мы с соседями уже сидели за одним столом и строили планы о том, как будем жить в свободной и независимой Беларуси.


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