Археологи обнаружили тысячелетнюю матрицу 2 23.07.2020, 12:40

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Фото: Archaeological Service of Grisons

Находка была сделана в Швейцарии.

Археологическое исследование, проводившееся на территории швейцарского кантона Гризон, завершилось обнаружением следов древней ювелирной мастерской, среди которых ученые раскопали редкую форму, применявшуюся для изготовления религиозных символов и украшений. О 1000-летней матрице, сообщает The History Blog (перевод - lenta.ua).

В городе Кур, где были обнаружены древние артефакты, когда-то располагался мощный ремесленный район — говорят археологи, добавляя, что здесь было множество ювелиров. Кур является одним из самых древних городов Швейцарии — поселение, которое лежит на пересечении нескольких торговых путей, процветало во второй половине десятого столетия нашей эры.

Очередные раскопки завершились обнаружением каменной формы, которая использовалась в ювелирном ремесле. Это, как отмечают эксперты, чрезвычайно редкая находка — до сих пор подобные матрицы находили в Швейцарии всего несколько раз.

"Артефакт размерами 9 на 8.3 см и толщиной 3 см сохранился фрагментарно. С одной стороны на нем присутствует пара матриц христианской иконографии, которые были предназначены для изготовления круга с крестом в центре и распятия. На обратной стороне есть другой набор матриц — одна христианская, и еще две для украшений. Плюс, на матрице есть форма для изготовления небольших колец — возможно, для сережек", — рассказывают исследователи, отмечая, что возраст артефакта составляет примерно одну тысячу лет.