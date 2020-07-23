Серьезные проблемы у «Саши 3%» начались на всех фронтах 2 23.07.2020, 12:49

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Учитывая саботаж на местах, власти ничего они не смогут сделать в такой ситуации.

Власти ждут бунтов в колониях 9 августа, сообщил читатель телеграм-канала "Баста!".

"Вчера разговаривал с родственником, который работает инженером в колонии в городе Горки, так называемой в народе "девятки", - пишет читатель. - Говорит, что последнее время раз в неделю все контролёры проходят сейчас обучение и инструктаж, готовятся к возможным бунтам в августе. Когда-то он сам был контролёром пару лет. Ни разу таких учений раньше не было".

"В случае серьезного бунта и начальство, и охрана просто сбегут, ничего они сделать не смогут, особенно сейчас, когда все понимают, что у власти серьезные проблемы - на всех фронтах. Тем более, даже по нашим инструкциям, в такой ситуации нужна помощь извне. Учитывая настроения среднего звена руководства МВД, саботаж на местах, ничего они не смогут сделать в такой ситуации. Заткнуть все пробоины тонущего корабля невозможно, а тонуть вместе с ним никто не хочет", - рассказал нам наш читатель - сотрудник Департамента исполнения наказаний МВД, у которого мы попытались узнать подробности.

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