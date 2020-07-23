Gazeta Polska: Российская экономика идет ко дну 3 23.07.2020, 13:27

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Больше всего Кремль должно тревожить положение компаний, выступающих столпами энергетического сектора.

В иной ситуации, вероятно, еще можно было бы принять какие-то меры, но проблема в том, что, с одной стороны, правительство этого не сделает, а с другой — они не принесут особых результатов, поскольку российскую экономику отличает отсталость, а Владимир Путин в течение многих лет не сделал ничего для ее модернизации, пишет польское издание Gazeta Polska (перевод — inosmi.ru).

Бывший министр финансов РФ считает, что российская экономика погрузилась в стагнацию, а правительству, чтобы стимулировать рост, следует увеличить объем инвестиций в образование и здравоохранение. Речь идет об 1% ВВП, то есть почти 20 миллиардах долларов.

Алексей Кудрин, который сейчас занимает пост главы Счетной палаты, заявил, что если ВВП в этом году сократится, как ожидается, на 5%, значит темп роста российской экономики за десять лет составит всего 1%. Выступая 11 июля в Москве, Кудрин подчеркнул, что это очень мало. По его мнению, у России есть потенциал, достичь темпов роста в 3-5%, но правительство не предпринимает необходимых шагов. Ожидать, что оно к ним обратится, не приходится, поскольку приоритетом остается финансирование силовиков и кремлевских олигархов, а не ситуация простых россиян и макроэкономические показатели. Главная проблема в том, что кризис связан не только с пандемией коронавируса. Он имеет структурный характер: экономика России, которую в годы нефтяного процветания так и не реформировал Путин, продолжает зависеть от углеводородов.

Для лидеров наступили тяжелые времена

Разумеется, больше всего Кремль должно тревожить финансовое положение компаний, выступающих столпами энергетического сектора, а, следовательно, и всей экономики. В первом квартале этого года чистый убыток Газпрома составил 116,249 миллиардов рублей (1,62 миллиарда долларов). Насколько серьезным оказался такой удар для компании, показывает сравнение с показателями того же самого периода (отопительный сезон!) прошлых лет. Например, в 2019 году в январе-марте концерн получил прибыль в размере 7,48 миллиарда долларов. Сейчас размер долга Газпрома составляет 520 миллиардов долларов. Более того, понятно, что итоги второго квартала окажутся еще хуже.

Доход Газпрома от экспорта газа в первые пять месяцев 2020 года снизился по сравнению с тем же периодом 2019 на 53%. В январе-мае он заработал около 9,7 миллиардов долларов. Объем экспорта газа сократился на 23% и составил 73 миллиарда кубометров. В мае этого года концерн продал за границу 11,9 миллиардов кубометров газа за 1,12 миллиардов долларов, то есть на 15% меньше, чем в апреле.

Все указывает на то, что 2020 год окажется для Газпрома хуже предыдущего. В 2019 году компания поставила на рынки стран «дальнего зарубежья», в том числе в Китай, 199,2 миллиарда кубометров голубого топлива, на 1,3% меньше, чем в рекордном 2018 году. Одновременно объем экспорта в «ближнее зарубежье» вырос в 2019 году на 2,2%, составив 37,7 миллиардов кубометров.

Кризис стал ударом также для сегмента сжиженного природного газа. Доходы компаний «Сахалин Энерджи» и «Ямал СПГ» от его продажи в первые пять месяцев 2020 года снизились в целом по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16%. Что касается углеводородов, то неудовлетворительно выглядят все экспортные показатели. Объем экспорта российской нефти в январе-мае 2020 года упал по сравнению с прошлым годом на 33% и составил 33,7 миллиардов долларов. В физическом выражении экспорт снизился на 3%, до 104,4 миллионов тонн. Резкое сокращение доходов связано с падением мировых нефтяных цен.

Объем экспорта нефтепродуктов в январе-мае 2020 года сократился на 1% и составил 60,14 миллионов тонн, а доходы от него по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 23% (они составили 22,2 миллиарда долларов).

Кроме того, России грозит утрата прежней позиции на мировом нефтяном рынке, поскольку на ее месторождениях осталась преимущественно такая нефть, которую сложно добыть. Речь может идти о почти 70% запасов. Даже сам министр энергетики Александр Новак на заседании правительства в 2019 году предсказывал, что к 2035 году Россия, вероятно, будет вынуждена сократить добычу нефти на 40%.

Что касается газа, то в этой сфере ситуация для бюджета тоже не выглядит радужной. Возможностей для значительного наращивания поставок по газопроводам больше нет, кроме того, правительству приходится субсидировать проекты экспорта СПГ. Фактически, дохода они не приносят, а у России нет шансов стать в будущем ведущим игроком на этом рынке. Перспективы выглядят плохо. Вполне реален такой сценарий, при котором к 2035 году РФ превратится в страну, которая производит углеводороды только для собственного потребления, а не на экспорт.

Проекты придется отложить в долгий ящик

Центральный банк России предсказывает, что ВВП во втором квартале сократится на 9,5-10%. Многие секторы экономики демонстрировали самые низкие показатели в апреле, а с мая начали постепенно восстанавливаться. Международный валютный фонд прогнозирует, что спад российской экономики в 2020 году тем не менее составит 6,6%. По мнению аналитиков из компании «Экономист интеллидженс юнит» (EIU), она вернется к докризисному уровню не раньше конца 2024 года и окажется одной из наиболее медленно восстанавливающихся экономик мира. Эксперты считают также, что уровень падения во втором квартале текущего года будет не таким, как предполагает российский Центробанк, а превысит 15%.

Во втором квартале 2020 года в России вновь (третий квартал подряд) отмечался спад промышленного производства. В июне он составил 9,4%, в мае — 9,6%. В первую очередь это связано с нефтяным кризисом, а также с падением спроса на уголь и газ. Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2%.

Уровень безработицы достиг самого высокого показателя за последние десять лет. Спрос на рабочую силу упал на 20%. Потребление продуктов питания сократилось на одну пятую, а услуг — на 40%. Пассажирские перевозки практически остановились, нефтяные и газовые концерны фиксировали беспрецедентно низкий уровень доходов. Однако если крупные государственные компании могут в такой ситуации рассчитывать на помощь из бюджета, то малому и среднему бизнесу остается о ней только мечтать. Еще меньше рассчитывать на государство могут простые граждане.

В первом полугодии 2020 года количество банкротств физических лиц увеличилось на 47%, суды признали финансово несостоятельными 42 700 человек. В прошлом году в тот же самый период таких случаев было всего 29 тысяч. Оборот торговых сетей в апреле сократился на 23%, а в мае на 20%. В июне оборот розничной торговли снизился на 7,7% (в мае на 19%). Кроме того, во втором квартале текущего года россияне рекордно мало заработали. Наблюдалось самое резкое падение уровня зарплат со времен экономической катастрофы 1998 года. В апреле-июне реальные доходы населения по сравнению с прошлым годом уменьшились на 8%.

В экономическом плане Россия — колосс на глиняных ногах. Пандемия коронавируса и крах на нефтяном рынке это отчетливо продемонстрировали. Еще в 2019 году российский бюджет был профицитным, но в этом уже наверняка ожидается серьезный дефицит. Правительство собирается направить на восстановление экономики в ближайшие два года 123 миллиарда долларов. Кремль, однако, планирует сократить общие бюджетные расходы с 322 миллиардов долларов до 280 миллиардов в 2021 году. Путин также заявил о необходимости «пересмотреть» на фоне вызванных пандемией экономических проблем смелые планы в области инвестиций и развития, на которые планировалось выделить 400 миллиардов долларов. Предполагалось, что эти по большей части социальные программы будут реализованы до конца 2024 года, но премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил президенту пролить срок до 2030 года. Следует напомнить, что так называемые национальные проекты были одной из ключевых тем кампании Путина перед выборами 2018 года.